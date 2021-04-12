Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın

oynamadıklarını ancak şampiyon gibi mücadele ettiklerini söyledi. Zeminin kendilerini zorladığını belirten Kanadalı sakatlığı için, "Yorgunluk ağrısı. Sonraki maçta oynarım" dedi.38 yaşında ikinci baharını yaşayan Atiba Hutchinson, Larin'e attırdığı golle bu sezonAlanyaspor karşısında üç golün pasını veren veAtiba, geçtiğimiz sezon 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole destek vermişti.BEŞİKTAŞ'IN, Erzurum deplasmanında attığı ilk golde başrolü iki Kanadalı yıldızı paylaştı. Atiba'nın asistinde Larin, topu 90'a gönderdi. 3 maçlık sessizliğini bozan ve bu sezon 37 resmi maçta 19 gole ulaşan, Kanadalı futbolcu, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Başarılı isim, 15'i ligde, 3'ü kupada ve biri Şampiyonlar Ligi'nde 19 gole ulaşırken, daha önce 2015'te 20 kez fileleri havalandırmıştı.