Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın

İlk devrede Larin ve Oğuzhan’la iki kez öne geçen Kartal, ilkinde Leo, ikincisinde Emrah’a yakalandı. Galibiyeti getiren gol Ghezzal’den gelirken, Gökhan Töre coşkuyu katladı
ŞAMPİYON GİBİ OYNADIK
oynamadıklarını ancak şampiyon gibi mücadele ettiklerini söyledi. Zeminin kendilerini zorladığını belirten Kanadalı sakatlığı için, "Yorgunluk ağrısı. Sonraki maçta oynarım" dedi.
38'LIK ATIBA DURDURULAMIYOR
38 yaşında ikinci baharını yaşayan Atiba Hutchinson, Larin'e attırdığı golle bu sezon 4 gol-8 asiste ulaştı. Alanyaspor karşısında üç golün pasını veren ve 7 asist ile kariyer rekorunukıran Kanadalı orta saha, Erzurum'dabunu geliştirdi. Atiba, geçtiğimiz sezon 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole destek vermişti.
REKORA 1 KALDI
BEŞİKTAŞ'IN, Erzurum deplasmanında attığı ilk golde başrolü iki Kanadalı yıldızı paylaştı. Atiba'nın asistinde Larin, topu 90'a gönderdi. 3 maçlık sessizliğini bozan ve bu sezon 37 resmi maçta 19 gole ulaşan, Kanadalı futbolcu, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Başarılı isim, 15'i ligde, 3'ü kupada ve biri Şampiyonlar Ligi'nde 19 gole ulaşırken, daha önce 2015'te 20 kez fileleri havalandırmıştı.