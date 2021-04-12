Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın
Giriş Tarihi: 12.4.2021

Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın

Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın

İlk devrede Larin ve Oğuzhan’la iki kez öne geçen Kartal, ilkinde Leo, ikincisinde Emrah’a yakalandı. Galibiyeti getiren gol Ghezzal’den gelirken, Gökhan Töre coşkuyu katladı

ŞAMPİYON GİBİ OYNADIK
oynamadıklarını ancak şampiyon gibi mücadele ettiklerini söyledi. Zeminin kendilerini zorladığını belirten Kanadalı sakatlığı için, "Yorgunluk ağrısı. Sonraki maçta oynarım" dedi.

38'LIK ATIBA DURDURULAMIYOR
38 yaşında ikinci baharını yaşayan Atiba Hutchinson, Larin'e attırdığı golle bu sezon 4 gol-8 asiste ulaştı. Alanyaspor karşısında üç golün pasını veren ve 7 asist ile kariyer rekorunu kıran Kanadalı orta saha, Erzurum'da bunu geliştirdi. Atiba, geçtiğimiz sezon 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole destek vermişti.

REKORA 1 KALDI
BEŞİKTAŞ'IN, Erzurum deplasmanında attığı ilk golde başrolü iki Kanadalı yıldızı paylaştı. Atiba'nın asistinde Larin, topu 90'a gönderdi. 3 maçlık sessizliğini bozan ve bu sezon 37 resmi maçta 19 gole ulaşan, Kanadalı futbolcu, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Başarılı isim, 15'i ligde, 3'ü kupada ve biri Şampiyonlar Ligi'nde 19 gole ulaşırken, daha önce 2015'te 20 kez fileleri havalandırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte kabine toplantısında masadaki tedbirler
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak...
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyelerine olası zam oranları...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de deprem! Volkan Demirel ve 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor...
Son dakika haberi: Emniyet'ten o haberlere yalanlama! Tablo ile anlatıldı...
SON DAKİKA | Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili önemli gelişme: Detaylar belli oldu...
Son dakika! Erman Toroğlu'ndan sert sözler: "Cenk Tosun sakatlığının sorumlusu..."
Yancı ekonomistleriyle birlikte yine çuvalladılar! Pembe domates, kara muhalefet!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bakanı idam ettirdi! İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı
Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! Altay Bayındır ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA