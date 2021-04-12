Son dakika: Olcan Adın'dan hakem kararına tepki! "Vicdanınız sızlasın..."

Golün iptal edilmesi üzerine eski Galatasaraylı ve Gaziantepli Olcan Adın, sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi. İptal olan gole ithafen bir paylaşımda bulunan Olcan, "Bu kadar olmaz ama ayıptır günahtır emeğe yazıktır vicdanınız sızlasın." diye konuştu.

İşte Olcan Adın'ın paylaşımı: