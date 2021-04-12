Son dakika: Olcan Adın'dan hakem kararına tepki! "Vicdanınız sızlasın..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, 34. haftada Gaziantep FK'yı evinde ağırlıyor. İlk yarı boyunca rakip kaleyi tehlikeli pozisyonlarla yoklayan sarı-lacivertliler girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Kontra ataklarla Fenerbahçe kalesini yoklayan Gaziantep, tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.
İlk yarının 39. dakikasında Gaziantep, kullandığı bir köşe vuruşunda golü buldu. Ancak golden önce Dicko'nun Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
Golün iptal edilmesi üzerine eski Galatasaraylı ve Gaziantepli Olcan Adın, sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi. İptal olan gole ithafen bir paylaşımda bulunan Olcan, "Bu kadar olmaz ama ayıptır günahtır emeğe yazıktır vicdanınız sızlasın." diye konuştu.
İşte Olcan Adın'ın paylaşımı: