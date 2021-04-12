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Giriş Tarihi: 12.4.2021 20:12 Son Güncelleme: 12.4.2021 20:19

Son dakika: 'dan hakem kararına tepki! "Vicdanınız sızlasın..."

Son dakika: Olcan Adın'dan hakem kararına tepki! Vicdanınız sızlasın...

Son dakika haberi... 'in 34. haftasında oynanan - maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarı boyunca iki takımında karşılıklı pozisyonları bulunurken, Gaziantep FK'nın attığı bir gol iptal edildi. Gaziantep'in iptal edilen golü sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan , sert tepki gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, 34. haftada Gaziantep FK'yı evinde ağırlıyor. İlk yarı boyunca rakip kaleyi tehlikeli pozisyonlarla yoklayan sarı-lacivertliler girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Kontra ataklarla Fenerbahçe kalesini yoklayan Gaziantep, tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

İlk yarının 39. dakikasında Gaziantep, kullandığı bir köşe vuruşunda golü buldu. Ancak golden önce Dicko'nun Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Golün iptal edilmesi üzerine eski Galatasaraylı ve Gaziantepli Olcan Adın, sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi. İptal olan gole ithafen bir paylaşımda bulunan Olcan, "Bu kadar olmaz ama ayıptır günahtır emeğe yazıktır vicdanınız sızlasın." diye konuştu.

İşte Olcan Adın'ın paylaşımı:

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Son dakika: Olcan Adın'dan hakem kararına tepki! "Vicdanınız sızlasın..."
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