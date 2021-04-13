Barcelona'nın yıldızı Dembele'yi Juventus istiyor!

Barcelona ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ousmane Dembele, henüz Başkan Laporta ya da kulüpten bir yönetici ile yeni kontrat için görüşme yapmadıklarını ifade etti. Fransız futbolcu, geleceğine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Barcelona'dan şimdiye kadar herhangi bir teklif almadığını dile getiren Dembele, "Kulübümle 1 yıllık daha sözleşmem var. Yeni kontrat için henüz bir görüşme yapmadık ama ben mutluyum ve iyi hissediyorum. Yeni başkanımızı yeterince iyi tanımıyorum ama kendisi futbolcularla çok yakın. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni kontrat bekleyen Dembele, bu sezon iyi bir performans sergiliyor ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer alıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre yıldız golcüyle ilgilenen takımlardan biri de Juventus.
Daha önce birçok yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Juventus'un, 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Dembele'nin Barça ile kontrat uzatmaması durumunda devreye gireceği ifade ediliyor.
Bu sezon Barcelona formasını 37 maçta giyen Dembele, takımına 10 gol 4 asistlik katkı sağladı.