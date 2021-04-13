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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:58 Son Güncelleme: 13.4.2021 11:03

'nın yıldızı 'yi istiyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona'nın yıldızı Dembele'yi Juventus istiyor!

forması giyen Ousmane 'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz transfer döneminde değişime gitmesi beklenen İspanyol devi bazı yıldız isimlerle yollarını ayıracak. Kulübüyle 1 yıl daha anlaşması bulunan Fransız futbolcu ise yeni sözleşme bekliyor ancak henüz yapılan bir teklif yok. İtalyan basını ise Dembele için 'un devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Barcelona ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ousmane Dembele, henüz Başkan Laporta ya da kulüpten bir yönetici ile yeni kontrat için görüşme yapmadıklarını ifade etti. Fransız futbolcu, geleceğine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Barcelona'dan şimdiye kadar herhangi bir teklif almadığını dile getiren Dembele, "Kulübümle 1 yıllık daha sözleşmem var. Yeni kontrat için henüz bir görüşme yapmadık ama ben mutluyum ve iyi hissediyorum. Yeni başkanımızı yeterince iyi tanımıyorum ama kendisi futbolcularla çok yakın. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni kontrat bekleyen Dembele, bu sezon iyi bir performans sergiliyor ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer alıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre yıldız golcüyle ilgilenen takımlardan biri de Juventus.

Daha önce birçok yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Juventus'un, 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Dembele'nin Barça ile kontrat uzatmaması durumunda devreye gireceği ifade ediliyor.

Bu sezon Barcelona formasını 37 maçta giyen Dembele, takımına 10 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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Barcelona'nın yıldızı Dembele'yi Juventus istiyor!
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