Barcelona'nın yıldızı Dembele'yi Juventus istiyor!

Barcelona'dan şimdiye kadar herhangi bir teklif almadığını dile getiren Dembele, "Kulübümle 1 yıllık daha sözleşmem var. Yeni kontrat için henüz bir görüşme yapmadık ama ben mutluyum ve iyi hissediyorum. Yeni başkanımızı yeterince iyi tanımıyorum ama kendisi futbolcularla çok yakın. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.