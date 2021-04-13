Doğan Alemdar: Ligde kalmayı hedefliyoruz

Sahaya galibiyet için çıkan ve kalesinde gördüğü tek golle mağlup olan sarı kırmızılı takımda 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Doğan Alemdar, "Maçı kazanmak istiyorduk. Kaybedince çok üzüldük. Ligde kalmak adına 4-5 maç var. İnşallah onları kazanıp ligde kalmayı umuyoruz" açıklaması yaptı.