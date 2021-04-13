Doğan Alemdar: Ligde kalmayı hedefliyoruz

Kayserispor ligin 34.haftasında sahasında oynadığı maçta Antalyaspor'a mağlup olurken teknik heyet ve futbolcular, maç sonrası üzüntü yaşadılar.
Sahaya galibiyet için çıkan ve kalesinde gördüğü tek golle mağlup olan sarı kırmızılı takımda 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Doğan Alemdar, "Maçı kazanmak istiyorduk. Kaybedince çok üzüldük. Ligde kalmak adına 4-5 maç var. İnşallah onları kazanıp ligde kalmayı umuyoruz" açıklaması yaptı.
KAYSERİSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.
Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Kayserispor-Galatasaray 0-3
Karagümrük-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Göztepe 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1