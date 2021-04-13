Real Madrid'de Florentino Perez 6. kez başkan seçildi

MBAPPE VE HAALAND TRANSFERİNİ İSTİYOR

Tarihinde 40 yıl aradan sonra ilk kez geçen yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmeyen Real Madrid'in gelecek sezon için Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgilendiği biliniyor. Öte yandan, Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Sergio Ramos'un Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Takımda Raphael Varane da Kovid-19'dan karantinada bulunuyor.