Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cenk Tosun, Erzurum'da tehlikeyi böyle sezmiş! Beşiktaş'ı reddetmişler
Giriş Tarihi: 13.4.2021 06:44 Son Güncelleme: 13.4.2021 07:12

Son dakika: , Erzurum'da tehlikeyi böyle sezmiş! 'ı reddetmişler

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Son dakika haberi... maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan 'un maç öncesi büyük tehlikeyi sezdiği ortaya çıktı. Ayrıca Erzurumspor yönetiminin de 'ın mücadele öncesi talebini geri çevirdiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

, 'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu. 8 ay sahalardan uzak kalacak olan 29 yaşındaki forveti, takım arkadaşları da hastanede ziyaret etti.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Önce Oğuzhan Özyakup, ardından da takım kaptanı Atiba, Cenk'in yanına koştu.

(Patellar (diz kapağı) tendonu; oturur pozisyondayken baldırlarımızı diz aracılığıyla düz olarak kaldırmamızı sağlar.)

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

PATELLAR TENDONU KOPTU, 8 AY FORMA GİYEMEYECEK

dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyet edilirken Kulübü, resmi internet sitesinden yıldız futbolcunun bu fotoğrafını yayınladı.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

'SAKATLANACAK ÇUKUR YOK!'

, Beşiktaşlı 'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi:

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

"Baharla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu, zeminin tümüne mal etmek doğru değildir. Kaldı ki 'un düştüğü 10 metrekarelik alan da mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir zemin.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Burada sakatlanacak bir çakır-çukur olmadığını görürsünüz. Bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir."

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

SAKATLIK BÖYLE 'GELİYORUM' DEMİŞ

Euro 2020'de mücadele edebilme hedefiyle kiralık olarak 'a imza atan 'un hayalleri, Erzurum'da zemine kurban gitti.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Sahanın kötü durumunu maçtan önce fark eden milli futbolcu, kramponlarıyla çimleri test ederken, zeminin taş gibi olması nedeniyle krampon değişikliğine gitti.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞ!

Aynı önlemi Ghezzal da aldı. Oğuzhan Özyakup maçın ardından zeminle ilgili olarak ağır eleştirilerde bulunurken, ev sahibi ekibin zemin bakımının ve önlemlerinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

cephesinin maçtan önce zeminin ıslatılması talebinin de kabul edilmediği ortaya çıktı. Stadyumların çimlerinin yıllık bakımının 500 bin TL ile 900 bin TL arasında değiştiği biliniyor. Buna rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyen yönetimlerin ihmalkârlığı, yıldız futbolcuların sonunu hazırlıyor.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

HAYALİ OLAN EURO 2020 İÇİN HER ŞEYİ YAPTI AMA OLMADI

Everton'a transfer olduktan sonra düzenli forma şansı bulamayan Cenk, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Crystal Palace'a kiralık olarak gitti ancak orada çapraz bağları kopan yıldız oyuncu 8 ay sahalardan uzak kaldı.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Turnuvanın ertelenmesi ile umutlanan golcü futbolcu, kasım ayında yeniden sahalara dönerken bu kez forma giyebilmek için 'ın yolunu tuttu. Gençlerbirliği maçında kemik ödemi sebebiyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, bu kez A Milli Takım'da Kovid-19 olunca sahaya dönüşü uzadı.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

"ALLAHIM NEDİR BU BAŞIMA GELENLER"

Şanssızlığın son halkası maçında yaşandı ve oyuncunun diz kapağı çıktı. Cenk sakatlık anında, "Allah'ım nedir bu benim başıma gelenler" diyerek duygularını dışa vururken, döktüğü gözyaşlarıyla da herkesi üzdü.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

SAHNE AYNI, ROLLER FARKLI

2019 yılında Alanya maçında diz kapağından sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Oyuncuyu ameliyata giderken alnından öperek uğurlamıştı.

Son dakika: Cenk Tosun'un sakatlığındaki skandal ortaya çıktı! Beşiktaş'ı reddetmişler

Erzurum'da Cenk sakatlandığında baş ucuna koşan ilk isim Dorukhan oldu. Takım arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

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Son dakika: Cenk Tosun, Erzurum'da tehlikeyi böyle sezmiş! Beşiktaş'ı reddetmişler
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