Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Burada sakatlanacak bir çakır-çukur olmadığını görürsünüz. Bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir."