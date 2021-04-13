Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Sergen Yalçın'ın sözlerine gönderme!

'PENALTI VERİLMEDİ GOLÜMÜZ İPTAL OLDU'

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem kararlarına tepki gösterdi. Mete Kalkavan ve VAR hakemlerinin büyük hatalar yaptığını söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Birçok maçtan sonra maalesef hakem konuşuyoruz. Bu maçta da maalesef bizim gördüğümüz kadarıyla verilen ya da verilmeyen birçok pozisyon var. Kaleci Altay'ın yaptığı hareket bizce penaltı. Yine aynı şekilde attığımız golde faul çalındı" diye konuştu.