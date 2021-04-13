O da şu; aynı 11'in düzeni 70 dakika çok iyi gidiyorsa son 20 dakikada 5 oyuncu değişikliği çok büyük bir çelişkidir. Gaziantep'in ilk yarıda faul gerekçesiyle sayılmayan bir golü var. Bu pozisyonun uzaktan yakından faul ile bir ilgisi yoktu.