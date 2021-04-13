GÜRCAN BİLGİÇ - KADIKÖY'DEN MESAJ VAR
Baktılar ki "santrforlar" ile olmuyor, "oyunumuzu değiştirelim" demiş Emre Belözoğlu... Bazılarımızın "sıfır" forvet diyebileceğimiz bir düzenle başladılar. Görünürde Valencia en uçta ama uygulamada Pelkas da giriyor içeri, Ozan da Mert Hakan da...
Gözleri yoran, oyuncularından sorumluluk isteyen bir tercihti bu. Peşinden kısa pasların nakış işlediği, özellikle sağ kanatta yoğunlaşan atak girişimleriyle geçti ilk yarı. İki boş kale kaçırmasını da bu bölümde yaptılar. Serdar Aziz kendi kalesine attıklarından daha kolayını kaçırdı bir metre mesafeden. Soyunma odasına büyük güvenle ama golsüz gittiler.
Gaziantep'in defans duvarında gedik arıyorlardı. Yerden oynamak istiyor ama yüksek topu tercih etmeye zorluyordu rakip. Orta saha kalitesine rağmen, baskıdan kazandıkları topla buldular golü. Sonrasında; doktor değişiyor ama hastalık devam ediyor.
Serdar Aziz yine gereksiz faul yaptı, frikiği hediye etti. Daha ilginci barajın arkasında Pelkas yere yattı, kaleci Altay kaldırdı. Maxim zıplayan barajın altından vurdu, kaleci kurtardığı topu içeri aldı ve 1-1...
Takımı yönetenler incelemiş, barajın nasıl kurulacağını belirlemiş, 20 yaşındaki çocuk (Altay) arkadaşına "kalk" diyor. Aslında az diyoruz; "Bu takımın sorunu teknik adam değil, futbolcu kalitesizliği" diye. Son 15'i yine "cehennemde" gibi yaşadı Fenerbahçe.
Değişikliklere rağmen topu önde tutamadılar, peş peşe pozisyonlarda rakibinin golün eşiğinde oynamasını seyrettiler. Üç maçta yedi puan ile ilk fırtınayı atlattı Emre Belözoğlu. Her maçı ayrı havada, başka on birler ile oynadı.
Oyun planlarında, rakip analizlerinde titizliğini de gördük. Ama bu takımın probleminin gol atmaktan ziyade, kolay gol yemek olduğunun da farkında. Takımını potada, zirve sıcaklığında tuttu bu galibiyetle ve Beşiktaş'a "peşindeyiz" mesajını gönderdi.
AHMET ÇAKAR - GAZİANTEP'İN GOLÜNÜ YEDİLER
Fenerbahçe ite kaka ilerliyor... Maçı seyretmeyen birisi, Gaziantep gibi bir takıma karşı galip gelen Fenerbahçe için olumlu düşünür, olumlu şeyler söyleyebilir. Lakin maça baktığımızda Fenerbahçe için olumlu söylenecek pek az şey var.
Sadece ilk 20 dakikaya çok iyi başlayan Fenerbahçe ama son 15 dakikada Gaziantep takımına verilen %100 beş gol pozisyonu... Son bölümde G.Antep'in yakaladıklarından biri gol olsa, skor farklı olurdu. İlk devre 20 dakikadan sonra Fenerbahçe durdu.
İkinci yarı Mert Hakan'ın iyi vuruşuyla Fenerbahçe öne geçti ama sonra Altay'ın büyük hatası beraberliği getirdi. Pelkas barajın arkasında yere yatmak istedi, sonra muhtemelen Altay'ın isteğiyle ayağa kalktı, gol de oradan geldi. Altay tuttu, topu hafif tıklayıp risk almaması gerekirken topla beraber içeri girdi. VAR da golü verdi.
İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçe yine şanslıydı ki Valencia ile öne geçti. İşte ne olduysa Fenerbahçe öne geçtikten sonra oldu. İnanın bana 7-8 dakika içinde G.Antep, 3 net gol pozisyonunu son vuruşların kötülüğü nedeniyle harcayıverdi.
Fenerbahçe için söylenecek şey, "Böyle savunma yapılmaz, rezilliktir." Fenerbahçe şu maçı kazandıysa G.Antep'in son vuruşlarını yapan oyuncuların beceriksizliğine şükretsin.
Hakem Mete Kalkavan'ı beğenmedim. Panik içinde yanlış düdükler ve en bariz yanlışı da G.Antep'in attığı bariz golü iptal etmek. G.Antepli oyuncu itti diyor, itme filan yok. VAR müdahale eder mi?
Zaten Türkiye'de VAR'lar o seviyesiz çifte standart içinde. G.Antep'in buz gibi golü yendi. İrfan Can'ın korner direği dibinde çaktırmayıp rakibin bileğine basmasını da hem VAR yedi hem de Mete yedi!
ÖMER ÜRÜNDÜL - EMRE BELÖZOĞLU DERS ÇIKARMALI
Emre Belözoğlu, üçüncü maçında sahaya doğru bir ilk 11 çıkardı. Aslında orta sahada 10 numara pozisyonu özelliğine sahip İrfan Can ve Pelkas'ın sağ ve sol kanat forvet rolünü üstlenmesi eşyanın tabiatına aykırı bir durum gibi görünüyordu. Ama unutulmamalıdır ki F.Bahçe'nin sezon başından beri ileri uçta giderilemeyen ciddi problemleri vardı.
Son Malatya maçında da görüldü ki, Osayi ve Samatta'dan hiçbir katkı yoktu. Malatya karşılaşmasının kritiğinde 'Hiç olmazsa diğerlerine göre hareketli olan Valencia'yı santrfor oynat' diye görüş bildirmiştim.
Dün gecenin bir doğrusuysa Ozan'ın yanına Mert Hakan'ın monte edilmesiyle daha dirençli bir orta saha oluşmuştu. F.Bahçe, oyuncu değişiklikleri başlamadan önceki uzun süreçte defansif-ofansif iyi futbol oynadı. Top büyük çoğunlukla Fenerbahçe'deydi.
3. bölgede set oyununda kolay top kaybedilmedi. Tehlikeli bir rakip olan Gaziantep'in ofansif aksiyonları iyice kısıtlandı. Pozisyonlar da bulundu. Takım presi başarılıydı. Ama Valencia'nın golünden sonra Emre Belözoğlu, gereksiz hamlelere başvurdu. Bu yüzden takım yine çorbaya döndü.
Son bölümde G.Antep tek kale oynamaya başladı ve de inanılmaz iki gol kaçırdı. Ama değerlendiremediler. Sonuçta önemli 3 puan F.Bahçe'nin oldu. Emre Belözoğlu'nun bu maçtan ders çıkarıp mutlaka bir öz eleştiri yapması lazım.
O da şu; aynı 11'in düzeni 70 dakika çok iyi gidiyorsa son 20 dakikada 5 oyuncu değişikliği çok büyük bir çelişkidir. Gaziantep'in ilk yarıda faul gerekçesiyle sayılmayan bir golü var. Bu pozisyonun uzaktan yakından faul ile bir ilgisi yoktu.