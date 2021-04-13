Son dakika: Premier Lig'i sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin golünün iptal sebebi ortalığı karıştırdı...

SON DAKİKA: VAR ÇİZGİSİ SKANDALI DİAGNE'Yİ ÜZDÜ! BAŞKA OYUNCU...

Maçın henüz 3. dakikadasında Mbaye Diagne'nin kafayla attığı golde ofsayt bayrağı havaya kalktı. Daha sonra VAR'da da bu karar onandı. Çekilen çizgide Diagne'nin ofsaytta olmadığı da net bir şekilde görülüyor. EY Ofsaytta olan oyuncunun Kyle Bartley olduğu da gözler önüne serildi fakat hakemler kararını değiştirmedi.