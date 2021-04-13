Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Premier Lig'i sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin golünün iptal sebebi ortalığı karıştırdı...
Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:05 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:12

: 'i sarsan VAR skandalı! 'nin golünün iptal sebebi ortalığı karıştırdı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Premier Lig'i sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin golünün iptal sebebi ortalığı karıştırdı...

... Galatasaray'dan İngiltere ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanan 'nin dün akşam attığı gol olay oldu! İngiltere'de sezon başından beri VAR kararları ve çekilen ofsayt çizgileri tartışılıyor. Mbaye 'nin takımı West Bromwich Albion evinde ağırladığı Southampton'u 3-0 mağlup etti. Diagne iyi oyununu bir de asistle süsledi. Senegalli golcünün bir golü de VAR'dan iptal edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İngiltere'yi sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin attığı gol kameranın yanlış yere koyukması üzerine mi iptal edildi? Galatasaray taraftarı Mbaye Diagne'nin performansını yakından takip ediyor. Chelsea'yi deplasmanda 5-2 yenen West Bromwich, dün akşam da Southampton'u 3-0 yendi. Diagne ve Okay dün akşamı birer asistle tamamladı. Maça damga vuran ise karşılaşmanın üçüncü dakikasında yaşandı...

SON DAKİKA: VAR ÇİZGİSİ SKANDALI DİAGNE'Yİ ÜZDÜ! BAŞKA OYUNCU...

Maçın henüz 3. dakikadasında Mbaye Diagne'nin kafayla attığı golde ofsayt bayrağı havaya kalktı. Daha sonra VAR'da da bu karar onandı. Çekilen çizgide Diagne'nin ofsaytta olmadığı da net bir şekilde görülüyor. EY Ofsaytta olan oyuncunun Kyle Bartley olduğu da gözler önüne serildi fakat hakemler kararını değiştirmedi.

MBAYE DİAGNE'DEN DE BRUYNE ASİSTİ!

Attığı gol iptal edilen Mbaye Diagne, büyük bir üzüntü yaşadı. Senegalli golcü maçın 34. dakikasında Matt Philllips'e harika bir asist yaptı. Diagne'nin asisti Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevın De Bruyne'nin asistlerini hatırlattı.

Okay Yokuşlu da takımının üçüncü golünde asisti yapan isim oldu. Okay Yokuşlu sergilediği performansla büyük alkış aldı.

'KAMERA YANLIŞ YERE KONULDU' İDDİASI!

İngiltere'yi sarsan iddia Sky Sports'tan geldi. İddiaya göre Diagne'nin attığı golde ofsayt kararı çıkmasının nedeni kameranın yanlış yere açılanması... Kamera yanlış yere konduğu için pozisyonda VAR çizgisinin doğru çekilemediği ifade edildi.

SAM ALLARDYCE İSYAN ETTİ!

West Bromwich Albion takımının teknik direktörü Sam Allardyce maçın ardından VAR çizgisine isyan etti. EY Diagne'nin golünün nizami olduğunu belirten deneyimli teknik adam VAR kararlarının alay konusu olduğunu bu sistemin futbolun gidişatını olumsuz olarak etkilediğini vurguladı.

Mbaye Diagne'nin maçın 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'a şok sözler! "20 yaşındaki çocuk, arkadaşına..."
Son dakika haber: Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!
Son dakika | Kabine toplantısı beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama: 66 milyon insanımız...
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Premier Lig'i sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin golünün iptal sebebi ortalığı karıştırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA