Tartışılan anlar

Maçın 39. dakikasında G.Antep, Dicko ile öne geçti… Ancak pozisyon öncesinde Szalai'ye faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi. G.Antep cephesi pozisyonun faul olmadığını iddia ederken, sosyal medyada da G.Saray'da önceki gün Kerem Aktürkoğlu'na verilmeyen penaltıdaki müdahaleyi örnek olarak gösterdiler. Gaziantep'in itiraz ettiği bir diğer pozisyon ise Serdar Aziz'in, Kenan Özer'e müdahalesiydi. 64. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında kırmızı kart bekleyen kırmızı-siyahlılar, faul kararı ile yetindi