Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'den flaş açıklama: Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı

"TRABZONSPOR RUHU ALTYAPIDADIR"

Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz olduğunu da belirten Sürmen, "Trabzonspor'un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız. Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı, Manisa'da iyi bir genç var almayacağız, değil. Yabancı oyuncularımız da tabi ki olacak. Bu sene futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim altyapıya çok daha önem vermemiz gerekir. Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım" açıklamasını yaptı.





"İDMANOCAĞI'NIN 3 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR"

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruları da değerlendiren Sürmen, "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Tabi ki diyeceksiniz ki Federasyon'a ne kadar güveniyorsunuz, güvenmiyoruz tabi ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor" şeklinde konuştu.



"SANTRFORSUZ OYNUYORUZ"

Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğunu da vurgulayarak, "Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler herkes olur mu öyle şey derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beyiz görmüyorum santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi" dedi.





"KİMSE TRABZONSPOR'A PARMAK SALLAYAMAZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti. Sürmen, PFDK'ya savunmasını yollayarak, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.