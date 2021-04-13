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Giriş Tarihi: 13.4.2021 07:02 Son Güncelleme: 13.4.2021 07:14

'dan atağı! bizzat aradı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan Kenan Karaman atağı! Abdullah Avcı bizzat aradı

, ekibi ile yollarını ayırması beklenen 'ın transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör , 27 yaşındaki forvet oyuncusunu bizzat aradı. Kenan'ın önceliğinin forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı. Transfer görüşmelerinde aktif rol alan teknik direktör Abdullah Avcı da, adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunu arayarak, Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMA KAVUŞUYOR
Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Kenan Karaman atağı! Abdullah Avcı bizzat aradı
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