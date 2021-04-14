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Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:34

üst üste 2 maç kaybetti

AA
Altınordu üst üste 2 maç kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden , yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üstü üste 2 maç kaybetti. ve maçlarından puansız ayrılan Altınordu, haftayı 52 puanla tamamladı.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, son 2 maçından puan çıkaramadı.

Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçlarından puansız ayrılan Altınordu, haftayı 52 puanla tamamladı. Ligde son 4 haftaya play-off barajında giren İzmir temsilcisi, lider GZT Giresunspor'un 11 puan gerisine düştü.

Daha önce de üst üste GZT Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında sahadan puansız ayrılan Altınordu, bu sezon 6. karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.

Ligde 18 Nisan Pazar günü Akhisarspor'a konuk olacak Altınordu, ligi GZT Giresunspor, Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

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Altınordu üst üste 2 maç kaybetti
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