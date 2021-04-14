Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken lider Beşiktaş, avantajlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son 8 hafta öncesi maç fazlası bulunan Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor. SABAH yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Beşiktaş'ı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.
SORU: Ligde arka arkaya maçların oynanacağı bir maratona giriyoruz. Bu seride kalan mücadelelere de bakarsak ne olur?
ALİ GÜLTİKEN: Sakatlıklar, cezalılar ve fiziksel performanslar burada belirleyici olacak. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın büyük bir avantajı var. Oyun gücü olarak da hâlâ en iyi takım durumunda. Çok büyük hatalar yapmazsa veya ağır sakatlık süreçleriyle karşılaşmazsa Beşiktaş dışında bir takımın şampiyon olması sürpriz olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kararı sanki hafta içi verilecek. Çünkü F.Bahçe'nin bay geçtiği seride Beşiktaş ve G.Saray, zorlu rakiplerle oynayacaklar. Maç sayıları eşitlenirken puan farkının durumu kalan haftalar için de bakış açımızı değiştirebilir. 3 maçlık seriler, G.Saray'ı zorluyor. Geçen döneme baktığımız zaman F.Bahçe ile Beşiktaş, en azından tabela üstünden çözüm buldular.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş avantajlı durumda. Ama hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok. En son örnek; eğer Erzurumspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 tane yüzde yüz golü kaçırmasa belki Beşiktaş bir puanı bile zor kurtarabilirdi. Bunun yanında her zaman şanssız sakatlıklar gündeme gelir, hele bir Koronavirüs durumu var. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda büyük avantaja sahip Beşiktaş'ın da kendisini rahat hissetmemesi gerekiyor. Buna son örnek Cenk'in sakatlığı oldu. Düşme hattında da çok kritik maçlar izleyeceğiz.
BÜLENT TİMURLENK: Ligin zirvesi ve düşme hattında 12 günde 4 maç oynandığında büyük sürprizlerle karşılaşacağımız kesin. F.Bahçe'nin bir bay haftası kendilerine avantaj sağlayabilir. Bu sürecin içinde oyuncuları karantinaya düşen ya da kilit adamları sakatlık geçiren takımlar yıkıma uğrayacak. Lig dediğiniz, haftada bir karşılaşma üzerinden oynanır. 3 günde bir oynanacak maçlarla ligin kaderi mi tayin olacak? Durun daha bitmedi, ligin son 3 haftası da 7 gün içinde oynanacak.
"BETON CENK'İ YAKTI!"
SORU: Beşiktaş, Cenk Tosun'u kaybetti. Bu sakatlık Beşiktaş'ı nasıl etkileyecek? Aboubakar bu yoğunluğun altından kalkabilecek mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Aboubakar Beşiktaş için çok önemli. Sadece golü atan değil, 'golü yapan' bir oyuncu. Oynamadığı maçlarda takım çok sıkıntı çekti. Ama onun sakatlıktan nasıl döndüğünü de bilmiyoruz. Eğer formsuz-güçsüz oynarsa takımın işi kolay olmaz. Cenk'in sakatlığı sadece futbolcu için değil takım için de şok oldu. Bu travmayı da atlatmaları lazım.
BÜLENT TİMURLENK: Oğuzhan'ın 'beton' diye tarif ettiği zemine Cenk'i kurban verdik. Sadece Beşiktaş değil, EURO 2021 ve Dünya Kupası eleme maçlarında da Milli Takım onun eksikliğini çekecek. Aboubakar sakatlıktan dönüyor, maç eksiği var ancak o sezonun kalan haftalarında forma giydiği sürece Beşiktaş sıkıntı yaşamaz. Orta sahada özellikle Oğuzhan'ın yükselen formu, Gökhan Töre'nin katkısı var. Sergen Yalçın takımın bataryasını adeta mobil pillerle sürekli şarj eder durumda.
ALİ GÜLTİKEN: Aboubakar bugüne kadar çok iyi geldi. Ben performans anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama en önemli şey, sakatlığıyla ilgili bir durumun yaşanmaması. Oynama temposunda Aboubakar'ın Beşiktaş'a büyük faydası var ve bunu tekrar yapabileceğini göreceğiz.