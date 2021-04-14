Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok"

GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kararı sanki hafta içi verilecek. Çünkü F.Bahçe'nin bay geçtiği seride Beşiktaş ve G.Saray, zorlu rakiplerle oynayacaklar. Maç sayıları eşitlenirken puan farkının durumu kalan haftalar için de bakış açımızı değiştirebilir. 3 maçlık seriler, G.Saray'ı zorluyor. Geçen döneme baktığımız zaman F.Bahçe ile Beşiktaş, en azından tabela üstünden çözüm buldular.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş avantajlı durumda. Ama hiçbir şeyin bu ligde garantisi yok. En son örnek; eğer Erzurumspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 tane yüzde yüz golü kaçırmasa belki Beşiktaş bir puanı bile zor kurtarabilirdi. Bunun yanında her zaman şanssız sakatlıklar gündeme gelir, hele bir Koronavirüs durumu var. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda büyük avantaja sahip Beşiktaş'ın da kendisini rahat hissetmemesi gerekiyor. Buna son örnek Cenk'in sakatlığı oldu. Düşme hattında da çok kritik maçlar izleyeceğiz.