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Giriş Tarihi: 14.4.2021 23:15 Son Güncelleme: 14.4.2021 23:22

'de sevinci! Takımla çalışmalara başladı...

İHA
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Takımla çalışmalara başladı...

İSTANBUL (İHA) - , ’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. ile antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi.

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İdman öncesinde başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Takımla çalışmalara başladı...
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