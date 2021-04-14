Galatasaray'ın bugünkü idmanında Omar Elabdellaoui sürprizi! Takım arkadaşlarını ziyaret etti...

OMAR DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra yeni bir ameliyat için ABD'ye giden Norveçli futbolcu bireysel antrenman yaptığı bir video paylaşmıştı. Durumunun iyi olduğunu kaydeden G.Saraylı oyuncu, "Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım" demişti.

"DUALARINI BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı. Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.