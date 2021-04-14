Galatasaray'ın bugünkü idmanında Omar Elabdellaoui sürprizi! Takım arkadaşlarını ziyaret etti...

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında sürpriz bir ziyaret vardı. Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu gözünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui bugünkü antrenmanda tesisleri ziyaret etti. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğraflar paylaşıldı.
Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı tedavi sürecinden dolayı çıkarılmamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün ABD'den dönerek Florya'da takımımıza bir ziyaret gerçekleştiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci, sponsor hastanemiz Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY OMAR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesinin Türkiye'de yapıldığı, daha sonra ABD'de göz kapağından bir operasyon geçirdiğinin bildirildiği açıklamada, "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek." denildi.
OMAR DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra yeni bir ameliyat için ABD'ye giden Norveçli futbolcu bireysel antrenman yaptığı bir video paylaşmıştı. Durumunun iyi olduğunu kaydeden G.Saraylı oyuncu, "Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım" demişti.
I am feeling much better and everything is going in the right direction.— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 4, 2021
I am so happy that I am able to train and work with the ball again.
That being said it is still a long way ahead for me. I will do all in my power to get back stronger and better. pic.twitter.com/tIjDkqz9MD
"DUALARINI BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"
29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı. Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.