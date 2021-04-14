Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
Giriş Tarihi: 14.4.2021 13:42

'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket

DHA
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket

ve A Milli Takım'da forma giyen , Nazillili Şehit Teğmen 'in 'ın Çaldıran ilçesinde isminin yaşatıldığı okula bağışta bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2018 yılında şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in adının verildiği ilkokul ve ortaokula Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı spor malzemesi bağışladı. Şehidin babası Cavit Sevim'in menajerliğini yaptığı 26 yaşındaki futbolcu, Nazillili Muhammet Can Sevim'in isminin yaşatıldığı okulun beden eğitimi ve spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Taylan Antalyalı'nın gönderdiği malzemeler okula ulaştı. Birbirinden renkli formaları sırtlarına geçiren öğrenciler, futbol topunun peşinde koştu.
Taylan Antalyalı'ya teşekkür eden şehit babası Cavit Sevim, "Benim için büyük gurur verici bir şey. Oğlumun isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrencilerin sürekli arkasında durduğumuz futbolcu kardeşim Taylan Antalyalı tarafından mutlu edildiğini görmek beni duygulandırdı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma genelgesi! İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
Son dakika: Galatasaraylı oyunculardan flaş karar! Antrenmana çıkmama...
Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan genelgesi ile Kısmi Kapanma'nın detayları
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı'ndan Ramazan yasakları açıklaması! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti, kısmi kapanma başladı!
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olan yerler ve vatandaşlar
Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
SON DAKİKA: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! 2 ay prim desteği verilecek
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında sürpriz iddia! Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayrıntısı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA