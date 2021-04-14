Karagümrük'te koronavirüs şoku! Galatasaray maçının yıldızı Efe Tatlı koronavirüse yakalandı!

Ayrıca Galatasaray'a karşı alınan galibiyette ilk maçına çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu Efe Tatlı da koronavirüse yakalananlar arasında yer aldı.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.