Karagümrük'te koronavirüs şoku! Galatasaray maçının yıldızı Efe Tatlı koronavirüse yakalandı!

Karagümrük'te koronavirüs şoku yaşanıyor. Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Karagümrük'te 6 kişi koronavirüse yakalandı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
KORONAYA YAKALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ayrıca Galatasaray'a karşı alınan galibiyette ilk maçına çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu Efe Tatlı da koronavirüse yakalananlar arasında yer aldı.
Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.