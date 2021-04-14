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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:51 Son Güncelleme: 14.4.2021 16:30

Karagümrük'te şoku! Galatasaray maçının yıldızı koronavirüse yakalandı!

Karagümrük'te koronavirüs şoku! Galatasaray maçının yıldızı Efe Tatlı koronavirüse yakalandı!

ekiplerinde şoku yaşanmaya devam ediliyor. Karagümrük'ten tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 6 futbolcu koronavirüse yakalandı. , , Castro, Campı, , Zukanovic'in corona virüs testlerinin pozitif çıktığı tarihi açıkladı. Ayrıca Galatasaray'ın yıldızı da corona virüse yakalandı.

Karagümrük'te koronavirüs şoku yaşanıyor. Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Karagümrük'te 6 kişi koronavirüse yakalandı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

KORONAYA YAKALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'a karşı alınan galibiyette ilk maçına çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu Efe Tatlı da koronavirüse yakalananlar arasında yer aldı.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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Karagümrük'te koronavirüs şoku! Galatasaray maçının yıldızı Efe Tatlı koronavirüse yakalandı!
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