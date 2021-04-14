Mustafa Cengiz futbolcuları hedef almıştı! Abdurrahim Albayrak...

Mustafa Cengiz'in dün futbolcularla ilgili yaptığı, "Futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım" şeklindeki açıklamasından sonra Abdurrahim Albayrak'tan bugün paylaşım geldi. Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, antrenmanda futbolcularla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Abdurrahim Albayrak'ın sezon sonu yapılacak Galatasaray Kulübü Başkanlığı seçimlerinde adaylar arasında yer alması bekleniyor.

İşte o paylaşım;

CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Bizim önümüzde daha 7 maç var. 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İpler Galatasaray'ın elinde. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde sahanın altını üstünü getirmemiz gerekiyordu. G. Saray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım."