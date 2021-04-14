Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Kabaklı Liverpool Real Madrid karşısında tur peşinde! (CANLI)
Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:16 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:54

Ozan Kabaklı karşısında tur peşinde! (CANLI)

Ozan Kabaklı Liverpool Real Madrid karşısında tur peşinde! CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kendi evinde 3-1 kazanan , avantajlı çıktığı rövanş maçında, Anfield'a tur için çıkıyor. 'ın 'da ilk 11'de başlayacağı mücadelede deplasmanda attığı golün avantajını kullanmak isteyecek olan Liverpool, Madrid ekibi karşısında yarı finali zorlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, tur için daha önde görülen taraf. Ancak deplasmanda 1 gol atmayı başaran Liverpool, deplasman golü avantajını kullanarak yarı finale yükselmenin peşinde.

Bu akşam saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele, Anfield Road'da oynanıyor. Milli oyuncumuz Ozan Kabak ise Real Madrid karşısında ilk 11'de başlıyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Salah, Firmino, Mane

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma genelgesi! İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika: Galatasaraylı oyunculardan flaş karar! Antrenmana çıkmama...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Ramazan yasakları açıklaması! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti ve kısmi kapanma başladı!
Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan genelgesi ile Kısmi Kapanma'nın detayları
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olan yerler ve vatandaşlar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim mesajı
Hafta içi bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Bugün marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Son dakika: Bursa'daki TIR faciasının nedeni ortaya çıktı! Bilirkişi raporunda şok detaylar! Şoför eğer isteseydi...
Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıkladı! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabaklı Liverpool Real Madrid karşısında tur peşinde! (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA