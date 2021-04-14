Son dakika: Galatasaray'da gerçek sorun ne? 'Fatih Hoca'nın kafası karıştı! Onun takımında en son yaşanacak şeyleri izliyoruz...'

Yaptığı transferlere rağmen şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray'da sorunlar baş göstermeye devam ediyor. Sabah Spor yazarları, Galatasaray'da yaşanan puan kayıplarının nedenlerini masaya yatırdı. Sözleşmesi yenilenmeyen oyuncular, Belhanda'nın gönderilmesi gibi konular hakkında çarpıcı analizler yapıldı.
TERİM'İN TAKIMI KAOS YAŞIYOR
SORU: Galatasaray'daki çöküşü nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten sözleşmesi yenilenmeyen oyuncular ya da Belhanda'nın gidişi hem sahayı hem de takım arkadaşlarını etkiledi mi?
"TERİM'İN TAKIMLARINDA EN SON YAŞANACAK ŞEYLERİ İZLİYORUZ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Geriye düştüğü maçlardan sadece 1 puan almış bir takım var karşımızda. Bu problemi de çözemeyen bir teknik heyet. Belhanda'nın gönderilmesi sonrası Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması ve art arda gelen puan kayıpları bu durumu tesadüfün ötesine geçirdi. Diğer oyuncular haksızlığa uğradıklarını hissetmiş olabilirler. Bu da motivasyon eksikliğini getirir. Terim'in takımlarında en son yaşanacak şeyleri izliyoruz. Takım kaosun içinde, yönetimden de destek almıyor."
"DURUMU DEĞİŞTİRMEYE NİYETLİ BİR TAKIM GÖREMİYORUM"
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'ın başarılarında 'Florya'nın havası başkadır' gerçeği yatar. Nedir bu? Yabancı futbolcuların mutlu olduğu, aidiyet duygusu hissettiği, vazgeçmeyen bir Galatasaray. Ancak o Galatasaray ortalıkta yok. Belhanda'nın yollanışı, mevsimlik pamuk işçisi hüviyetinde gelecek sezon olmayacağını bilen kiralık oyuncular ve Galatasaray formasını artık giymeyi hak etmedikleri halde hâlâ kontrat bekleyen isimler. Bu bileşenlerin kimyasından doğru bir ruh hali çıkmaz. Galatasaray iyi çalışmıyor. Geçen sezon pandemi arası sonrasında da 6 maç kazanamadıklarında iyi idman yapmadıkları ortadaydı. O günler biraz Muslera'nın sakatlığına bağlanmıştı. Şimdi de durum farklı değil. Ortada bir dejavu var ve bunu değiştirmeye niyetli bir takım göremiyorum. Hakem kararları da Galatasaray'ı yıpratmış olabilir ancak soru basit: İyi, rakibi imha eden futbol nerede?
ALİ GÜLTİKEN: Şu andaki durum herkes için büyük bir sürpriz. Özellikle Mohamed, Onyekuru, Yedlin ve Fernandes'in gelmesiyle kadro ciddi güç kazandı ve sahada da kısa zamanda başarılı olabileceğini gösterdi. Fakat bu oyuncu çokluğu, Falcao'nun geri dönmesi ve diğer alternatifler Fatih hocanın kafasını karıştırmış gibi görünüyor. 1-2 maçtaki taktik değişiklik, çift santrfora dönüş, kazanan sistemden vazgeçmesi gibi birçok karar takımda ciddi bir negatif etki yarattı ve beraberinde de güvensizliği getirdi. Fakat hâlâ şunu biliyoruz ki G.Saray bu kadrosuyla bundan sonra da ligin sonuna kadar birçok şeyi gerçekleştirebilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'da sürekli kadroların değişmesi, bazen mecburiyetten bazen Terim'in macera araması takımı olumsuz etkiledi. Ankaragücü maçı öncesi bana göre Galatasaray, bir numaralı şampiyon adayıydı ama sonra beklenmedik üst üste rekor puan kayıpları geldi. Bu arada müthiş bir performansla işe başlayan Mohamed'deki fiziki düşüş de diğer olumsuz olaylardan bir tanesi. Bazen kadro zenginliği teknik direktörlerin de kafasını karıştırıyor. Galatasaray'da bu da yaşandı. Bana göre Belhanda ile yolların ayrılmasının bu kötü gidişle hiçbir ilgisi yok.