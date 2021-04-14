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Giriş Tarihi: 14.4.2021 13:26

'nde yarı finalistler belli oluyor

AA
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yarın oynanacak 4 maç sonunda yarı finalistler belli olacak. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ise Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yarın yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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