Bursaspor'a 3 puanı getiren Eren Güler 61'de oyuna girerek 2 gol attı!

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç oyuncusu Eren Güler'in, 84 ve 90+4'üncü dakikada attığı goller ile 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Tuğbey'in pası ile birlikte ceza sahasına topla birlikte giren Berat, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kurtuluş topu çeldi.

39'uncu dakikada Burak Kapacak'ın pası sonrası ceza sahası içerisinde Burak Altıparmak gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. Devamında röveşataya çıkan Burak Altıparmak'ın vuruşu kısa kalırken, Onur'un altıpas üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

45'inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun top, savunmada Ramazan'ın müdahalesi yeterli olmadı. Ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu top ile içeriye giren Feyyaz, yerden yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.