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Giriş Tarihi: 15.4.2021 21:35 Son Güncelleme: 15.4.2021 21:59

'a 3 puanı getiren 61'de oyuna girerek 2 gol attı!

DHA
Bursaspor'a 3 puanı getiren Eren Güler 61'de oyuna girerek 2 gol attı!

TFF 1. Lig 30. haftasında , Bandırmaspor’u ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Bursaspor, 61. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki futbolcusu 85'te ve 90+3'te attığı 2 golle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç oyuncusu Eren Güler'in, 84 ve 90+4'üncü dakikada attığı goller ile 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Tuğbey'in pası ile birlikte ceza sahasına topla birlikte giren Berat, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kurtuluş topu çeldi.

39'uncu dakikada Burak Kapacak'ın pası sonrası ceza sahası içerisinde Burak Altıparmak gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. Devamında röveşataya çıkan Burak Altıparmak'ın vuruşu kısa kalırken, Onur'un altıpas üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

45'inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun top, savunmada Ramazan'ın müdahalesi yeterli olmadı. Ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu top ile içeriye giren Feyyaz, yerden yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

57'nci dakikada aldığı pas ile ceza sahasına topla birlikte giren Özer, rakibini ekarte ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Özer'in vuruşunda üzerine gelen topa kaleci Kurtuluş sahip oldu.

66'ncı dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta, Burak Altıparmak'ın yaptığı plase vuruş sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85'inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Burak Kapacak'ın pası ile birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
90+4'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Burak Altıparmak'ın içeriye doğru gönderdiği topa gelişine vuran Eren, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)


GOLLER: Dk. 85 - Dk. 90+4 Eren Güler (Bursaspor) - Dk. 45 Feyyaz Belen (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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Bursaspor'a 3 puanı getiren Eren Güler 61'de oyuna girerek 2 gol attı!
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