Erencan Yardımcı attı Eyüpspor kazandı!

TFF 2. Lig'de lider Eyüpspor, 1922 Konyaspor'a konuk oldu. Saat 14.00'te başlayan karşılaşma Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynandı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın tek golü ise 55. dakikada geldi.
Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4 milyon TL karşılığında transfer olan ve büyük gündem yaratan Erencan Yardımcı, 55. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.
Maçın kalan diliminde başka gol olmadı ve Eyüpspor, deplasmandan 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Eyüpspor 82 puana çıkarken, 1922 Konyaspor ise 38 puanda kaldı.