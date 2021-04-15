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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:35 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:48

attı kazandı!

Erencan Yardımcı attı Eyüpspor kazandı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ile karşı karşıya geldi. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki müsabakadan tek golle galip ayrılan taraf Eyüpspor oldu. Galibiyeti getiren gol ise 'dan transferi olay olan kaydetti. Bu sonucun ardından lider Eyüpspor 82 puana çıkarken, Konya temsilcisi ise 38 puanda kaldı.

TFF 2. Lig'de lider Eyüpspor, 1922 Konyaspor'a konuk oldu. Saat 14.00'te başlayan karşılaşma Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynandı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın tek golü ise 55. dakikada geldi.

Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4 milyon TL karşılığında transfer olan ve büyük gündem yaratan Erencan Yardımcı, 55. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

Maçın kalan diliminde başka gol olmadı ve Eyüpspor, deplasmandan 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Eyüpspor 82 puana çıkarken, 1922 Konyaspor ise 38 puanda kaldı.

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Erencan Yardımcı attı Eyüpspor kazandı!
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