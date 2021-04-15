Erencan Yardımcı attı Eyüpspor kazandı!

Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4 milyon TL karşılığında transfer olan ve büyük gündem yaratan Erencan Yardımcı, 55. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

Maçın kalan diliminde başka gol olmadı ve Eyüpspor, deplasmandan 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Eyüpspor 82 puana çıkarken, 1922 Konyaspor ise 38 puanda kaldı.