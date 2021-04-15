Kenan Karaman'dan flaş karar! Trabzonspor'a sıcak bakıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan Karaman için hamleler art arda geliyor. İlk olarak Avcı'nın konuştuğu Karaman ile şimdi de yönetim temasa geçti. Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı teklifler nedeniyle Fırtına'ya çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişim meydana geldiği belirtildi.