Ryan Donk'tan Mustafa Cengiz açıklaması:

Mustafa Cengiz hakkında yazılan iddialar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray kulübünden Mustafa Cengiz hakkında resmi bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada "Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür." denilerek hukuki sürecinden başlatılacağı ifade edilmişti. Bu açıklamanın ardından Ryan Donk da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

DONK: "BU TÜR MANİPÜLATİF HABERLERE GÜVENMEYİN"

Ryan Donk: "Mustafa Cengiz'i, gerçekçiliği olmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşete taşıyarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ahlaka aykırıdır. Bu tür manipülatif haberlere güvenmeyin. Bu haberi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılacak."