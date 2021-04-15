Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ryan Donk'tan Mustafa Cengiz açıklaması:
Giriş Tarihi: 15.4.2021 21:02 Son Güncelleme: 15.4.2021 21:03

'tan açıklaması:

Ryan Donk'tan Mustafa Cengiz açıklaması:

'ın savunma oyuncusu , kulüp başkanı hakkında yazılan iddialar hakkında flaş açıklama yapdı. Ryan Donk "Mustafa Cengiz'i, gerçekçiliği olmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşete taşıyarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ahlaka aykırıdır. Bu tür manipülatif haberlere güvenmeyin. Bu haberi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılacak." açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz hakkında yazılan iddialar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray kulübünden Mustafa Cengiz hakkında resmi bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada "Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür." denilerek hukuki sürecinden başlatılacağı ifade edilmişti. Bu açıklamanın ardından Ryan Donk da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

DONK: "BU TÜR MANİPÜLATİF HABERLERE GÜVENMEYİN"

Ryan Donk: "Mustafa Cengiz'i, gerçekçiliği olmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşete taşıyarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ahlaka aykırıdır. Bu tür manipülatif haberlere güvenmeyin. Bu haberi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili önemli detay
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman olacak? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Donk'tan Mustafa Cengiz açıklaması:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA