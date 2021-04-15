Tek forvet Halil Dervişoğlu

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Mısırlı forvet Mostafa Mohamed de, bu ismin kendisi olduğunu duyurdu. 23 yaşındaki oyuncuBabel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim, ara transferde takıma katılanGeldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu haline geldi.YILBAŞI kutlamalarında elinde patlayan havai fişekle yüzünden ve gözünden ciddi şekilde yaralanan G.Saray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, tedavi için gittiği ABD'den dün döndü ve soluğu Florya'da aldı. Teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla görüşen 29 yaşındaki oyuncunun tedavi süreci için, "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından kornea operasyonu planlanıyor" açıklaması yapıldı.