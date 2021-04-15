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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Tek forvet

MEHMET ÖZCAN
Tek forvet Halil Dervişoğlu

Babel’in cezalı, Onyekuru ve Falcao’nun sakat olduğu Galatasaray’da Mohamed de Koronavirüs’e yakalandı. Göztepe maçında en uçta oynayacak

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Mısırlı forvet Mostafa Mohamed de, bu ismin kendisi olduğunu duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah idmandaydı ancak semptom göstermemesine rağmen öğlen yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.

İLK KEZ 11'DE KENDİSİNE ŞANS BULACAK
Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim, ara transferde takıma katılan Halil Dervişoğlu'na ilk kez İzmir deplasmanında 11'de forma verecek. Geldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu haline geldi.

OMAR İDMANDA!
YILBAŞI kutlamalarında elinde patlayan havai fişekle yüzünden ve gözünden ciddi şekilde yaralanan G.Saray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, tedavi için gittiği ABD'den dün döndü ve soluğu Florya'da aldı. Teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla görüşen 29 yaşındaki oyuncunun tedavi süreci için, "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından kornea operasyonu planlanıyor" açıklaması yapıldı.

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Tek forvet Halil Dervişoğlu
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