Yarı finalistler belli oldu

ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece, çeyrek final eşleşmelerinin rövanş maçları oynandı. İngiltere'deki karşılaşmada Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Manchester City, dün ise Almanya'da ter döktü. Mücadelenin 15. dakikasındaBellingham ağlarısarsarak Dortmund'u önegeçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, 55'te Mahrezpenaltıdan skoru eşitledi.75'te ise Foden golünüatarak Manchester ekibineyarı finali getirdi. Diğer maçta ise Real Madrid,İspanya'da 3-1 yendiğiLiverpool ile İngiltere'de0-0 berabere kaldı ve yarı final biletini kaptı. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 60'ta oyundan çıktı. Manchester City yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Real Madrid ise Chelsea ile karşılaşacak. Turun ilk müsabakaları27-28 Nisan, rövanş karşılaşmalarıise 4-5 Mayıs'taoynanacak.