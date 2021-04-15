Yarı finalistler belli oldu

ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece, çeyrek final eşleşmelerinin rövanş maçları oynandı. İngiltere'deki karşılaşmada Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Manchester City, dün ise Almanya'da ter döktü.İlk yarı bu skorla sona ererken,Diğer maçta iseve yarı final biletini kaptı. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 60'ta oyundan çıktı. Manchester City yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Real Madrid ise Chelsea ile karşılaşacak.