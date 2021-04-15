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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Yarı finalistler belli oldu

Yarı finalistler belli oldu
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece, çeyrek final eşleşmelerinin rövanş maçları oynandı. İngiltere'deki karşılaşmada Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Manchester City, dün ise Almanya'da ter döktü. Mücadelenin 15. dakikasında Bellingham ağları sarsarak Dortmund'u öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, 55'te Mahrez penaltıdan skoru eşitledi. 75'te ise Foden golünü atarak Manchester ekibine yarı finali getirdi. Diğer maçta ise Real Madrid, İspanya'da 3-1 yendiği Liverpool ile İngiltere'de 0-0 berabere kaldı ve yarı final biletini kaptı. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 60'ta oyundan çıktı. Manchester City yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Real Madrid ise Chelsea ile karşılaşacak. Turun ilk müsabakaları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

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Yarı finalistler belli oldu
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