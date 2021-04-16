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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:49

'da gecenin yıldızı konuştu! "Senelerdir bu günün hayalini yaşadım"

DHA
Bursaspor'da gecenin yıldızı Eren Güler konuştu! Senelerdir bu günün hayalini yaşadım

’un 18 yaşındaki santrforu , maçında son anlarda attığı 2 golle takımına galibiyeti getirirken; ilk kez formasını giydiği sezonda performansı dikkat çekti. Güler, “Senelerdir bu günün hayali ile yaşadım ve çalıştım.” dedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'de karşılaştığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek galibiyete ulaşırken genç oyuncusu Eren Güler performansıyla ön plana çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 18 yaşındaki santrfor, geride olan takımını önce 85'te attığı golle beraberliğe, ardından 90+4'te kaydettiği gol ile de galibiyete taşıdı. Kariyerinde ilk kez yeşil beyazlıların A Takım formasını bu sezon terleten ve sezon genelinde 7 lig maçında süre alabilen genç santrfor, son anlara doğru attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşma sonrası düşüncelerini paylaşan Güler, "Senelerdir bu günün hayali ile yaşadım ve çalıştım. Müthiş gecede emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yeşil beyazlı camiadan ise, genç oyuncuya destek mesajları geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre alt yaş grupları da dahil olmak üzere kariyerinde 131 mücadelede forma giyen genç oyuncu, 67 kez rakip ağları havalandırdı. Güler, U-15, U-16 ve U-17 yaş grupları olmak üzere 17 kez de ay yıldızlı formayı terleterek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Bursaspor'da gecenin yıldızı Eren Güler konuştu! "Senelerdir bu günün hayalini yaşadım"
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