Bursaspor'da gecenin yıldızı Eren Güler konuştu! "Senelerdir bu günün hayalini yaşadım"

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre alt yaş grupları da dahil olmak üzere kariyerinde 131 mücadelede forma giyen genç oyuncu, 67 kez rakip ağları havalandırdı. Güler, U-15, U-16 ve U-17 yaş grupları olmak üzere 17 kez de ay yıldızlı formayı terleterek, 2 kez gol sevinci yaşadı.