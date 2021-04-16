Cyle Larin'den harika performans! Samatta-Thiam-Cisse üçlüsünden katkısı daha fazla...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta bu sezon Cyle Larin fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Kanadalı golcüsü, tüm kulvarlarda attığı 19 golle Vincent Aboubakar'ı da geçerek takımın en golcü futbolcusu konumunda. Son olarak BB Erzurumspor ağlarını vatandaşı Atiba'nın asistinde attığı harika golle havalandıran Larin, Fenerbahçe'nin üç santrforu Samatta, Thiam ve Cisse üçlüsünü geride bırakarak harika bir istatistiğe imza attı.
Cyle Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 19 gol kaydetti ve 4 de asist yaptı. Kanadalı golcü, Süper Lig'de ise 31 maçta 15 gol attı.
1 MAÇTA 4 GOL ATTI
Attığı gollerle Beşiktaş'ın kritik maçları kazanarak zirvede kalmasını sağlayan Larin, ligin ilk yarısında Siyah-beyazlıların 6-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 4 gol atarak kariyer rekorunu kırmıştı.
SAMATTA-THIAM-CISSE ÜÇLÜSÜ LARIN'İ GEÇEMEDİ!
26 yaşındaki Kanadalı forvet ile Fenerbahçe'nin üç forveti Samatta, Thiam ve Cisse arasında çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Larin'in tüm kulvarlarda attığı 19 gol, Fenerbahçe'nin forvetleri Samatta, Thiam ve Cisse üçlüsünün attığı gollerin toplamından daha fazla.
Samatta, ligde 5 ve kupada 1 gol kaydetti. Thiam ise ligde 6 ve kupada 2 gol atarken Cisse ligde 4 gole imza attı. Üç futbolcunun toplam gol sayısı sadece 18 buldu. Bu süreçte Fenerbahçe'de daha çok kanatta oynayan Ekvadorlu kanat oyuncusu Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 7 golle Sarı-lacivertlilerin en golcü bu alanda en golcüsü konumunda.
MİLLİ TAKIMDAN 4 GOLLE DÖNDÜ
Ayrıca milli takımlar arasını da çok formda geçiren 26 yaşındaki Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta hat-trick ve 11-0 gibi flaş bir skorla kazanılan Cayman Adaları karşılaşmasında ise 1 gol atarak 2 maçta 4 gol kaydetti.
TRANSFERİ GÖZDESİ OLDU!
Beşiktaş, sezon sonu Cyle Larin için gelecek transfer teklifleri için büyük bir bonservis bedeli bekliyor. Siyah-beyazlıların en az 10 milyon euro gelir beklediği Larin ile İngiltere Premier Lig takımları çok ciddi ilgileniyor.
Kartal'da Larin'den sonra en golcü futbolcu 16 golle Vincent Aboubakar. Larin gibi ligde 15 gol atan Kamerunlu golcü, kupada ise 1 gol attı.