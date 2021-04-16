Cyle Larin'den harika performans! Samatta-Thiam-Cisse üçlüsünden katkısı daha fazla...

Samatta, ligde 5 ve kupada 1 gol kaydetti. Thiam ise ligde 6 ve kupada 2 gol atarken Cisse ligde 4 gole imza attı. Üç futbolcunun toplam gol sayısı sadece 18 buldu. Bu süreçte Fenerbahçe'de daha çok kanatta oynayan Ekvadorlu kanat oyuncusu Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 7 golle Sarı-lacivertlilerin en golcü bu alanda en golcüsü konumunda.