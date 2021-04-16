Şenol Güneş'ten Altay ve Uğurcan açıklaması! "Emre bu işten vazçgeçmemeli..."

Hocam, son dönemde özellikle genç kalecilerimiz büyük bir çıkış yaptı. Bu isimlerin Avrupa'ya gitmelerini tavsiye ediyor musunuz? Ayrıca stoper de yetiştiriyoruz ancak santrfor konusunda sıkıntılarımız var. Ne diyorsunuz bu duruma?

Kaleci, stoper veya diğer mevkilerle ilgili gelişen şartlar içinde öne çıkanlar var. Ancak hâlâ altyapılarda bugünkü koşullarla ilgili sıkıntı var. Biz oyuncularımızı tam donanımlı yetiştirmeliyiz. Mesela bundan önce Rüştü Reçber vardı. Döneminin en iyi kalecilerinden biriydi. Dünya Kupası'nda önemli işler yaptı. Ama o kadar sorunlarla büyüdü, o kadar ağır hakaretlerle büyüdü ki onun başarılı olması büyük bir mucizeydi.

KALECI EĞITMENI GÖRMEDIM!

Şimdiki gençler başarılı ama daha eksikleri var. Bizim geçmişte bir antrenörle yaptığımızı şimdi birkaç antrenörle yapıyorlar. Ben kendi dönemimde hiç kaleci eğitmeni görmedim, tesadüfen büyüdüm. Kaleci malzemesi de görmedim, bir sene kazak giydim. Kötü değiliz ama daha da gelişmeliyiz. Mesela Merih, F.Bahçe'nin altyapısından çıktı, Altınordu'dan Çağlar'ın çıkışı, sonra Cengiz, Yusuf… Bu sayıyı çoğaltmalıyız.