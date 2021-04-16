Son dakika: Ultraslan'dan Mustafa Cengiz'e istifa çağrısı!

Galatasaray'da son dönemde yaşanan yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alan açıklamalarının, dolaylı yoldan Fatih Terim'i hedef aldığı öngörülüyordu. Süper Lig'de 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe maçına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in de maç sonrasında bir açıklama yapması bekleniyor.

Yaşanan bu gerginliklerin ardından sarı-kırmızılıların köklü taraftar grubu Ultraslan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden Ultraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz;

Çok zor bir dönemde elinizi taşın altına koydunuz. Döneminizde UEFA nezdinde kapanan Avrupa kapılarını açtınız, Florya'yı tekrar bünyemize kattınız, birçok Şampiyonluk başarı ve kupalar kazandık, mali tedbirler uygulandı ve kulübümüz kar açıkladı.

Son dönemde olumsuz birçok şey yaşasak da, vefalı Galatasaray Camiası sizlerin bu olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır.

Güzel anıların ve sağlığınızın daha fazla yıpranmasına izin vermeden hem sizin için hem de kulübümüzün mevcut ortamda önünü açmak açısından ara vermenizin çok önemli ve kaçınılmaz olduğu ortadadır.

Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."