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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:42

'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

DHA
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında 'in 'yi konuk edeceği mücadeleyi yönetecek.

Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı!
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