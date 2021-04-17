Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bazı oyuncular bizi üzdü!
Giriş Tarihi: 17.4.2021

Bazı oyuncular bizi üzdü!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bazı oyuncular bizi üzdü!

“Kazanacak bir oyun oynamadık. Bazı bölgelerin değişmesinin ardından, bazı oyuncuların davranışları bizi üzdü. Mensah’ı mecburen aldık ama performansı aşağıdaydı. Böyle giderse kalan 7 haftada büyük sıkıntı yaşarız.”

Ankaragücü ile berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, faturayı oyuncularına çıkardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle konuştu: "Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Oyuncuların tepki vermesi, daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Bazı bölgelerin değişmesinin ardından, bazı oyuncuların davranışları bizi üzdü. Beklenti içinde olduğumuz oyunculardı bunlar. Bu hataları düzeltip devam etmemiz gerekiyor, yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız. Değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ı mecburen çıkardık ve yerine Mensah'ı aldık. Ancak maalesef performansı aşağıdaydı. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'e bundan önceki süreçte şans verdik, o da beklediğimiz performansın altındaydı." 'RAKİP İKİ KIRMIZI GÖRMELİYDİ'
Hakemleri de eleştiren Sergen Yalçın, "Ankaragücü'nden iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kasımpaşa karşılaşmasında olduğu gibi hakem atmadığı için rakip takım, oyuncusunu oyundan aldı. Çok konuşmak istemiyorum, arkadaşlar sezon başından beri sahada konuşuyor zaten" yorumunu yaptı.

MENSAH 67 DAKİKADA SIFIRI TÜKETTİ!
MAÇIN 17. dakikasında sakatlanan Oğuzhan'ın yerine oyuna giren Mensah, son düdüğü göremeden kenara alındı. Sergen Yalçın'ın 84'te Dorukhan ile değiştirdiği Ganalı oyuncu, görev yaptığı 67 dakikada 0 isabetli şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 hava topu mücadelesi, 0 atak uzaklaştırma ve 0 top çalma ile oynayarak adeta sıfırı tüketti.

KOCADAĞ: MORAL BOZMAYA GEREK YOK
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, yarışa sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Oyunculara güvendiklerini belirten Kocadağ, "Rakiplerimiz de maçlar oynayacak, onların maçları da zor geçecek, kayıp yaşayacaklar. Biz önde götürüyoruz, lider götürüyoruz, kesinlikle moral bozmaya gerek yok" yorumunu yaptı.

20 KİŞİDEN FAZLASI GİREMEZ!
SÜPER Lig'de bu sezon seyircisiz oynanan maçlarda dahi tribünlerde oluşan yoğun kalabalıklar birçok kez tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi'yle birlikte kulüplere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. TFF'den kulüplere gönderilen yazıda, "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanan Tedbirlere İlişkin Talimat gereğince seyircisiz olarak oynanacak olan müsabakalara görevliler dışında kulüplerimizden protokol tribününe 20'şer kişi haricinde ve talimatta belirtilen kişiler dışında, kimsenin alınması mümkün değildir. Aksi halde, kurallara uymayan kulüplerimiz hakkında disiplin yaptırımları uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma! Koronavirüsle mücadelede flaş gelişme...
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
"Fatih Terim'den sonra hoca belli!" Galatasaray'daki krizden sonra Adnan Polat sürprizi... (Sabah.com.tr Özel)
Altın bütün kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: İşte altın fiyatları için senaryolar!
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Sosyetik Prof. embriyoları karıştırdı! Tüp bebek merkezinde büyük skandal!
CHP yandaşı Sedef Kabaş'tan yalan itirafı! "Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız..."
İYİ Partili Lütfü Türkkan çark etti! AK Parti’yi eleştireyim derken, fotoğraf CHP’lilerin çıkınca paylaşımını sildi!
Sergen Yalçın'dan hakeme sert tepki! "İki oyuncunun kırmızı kart görmesi lazımdı..."
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Bazı oyuncular bizi üzdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA