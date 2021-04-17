Bazı oyuncular bizi üzdü!

Ankaragücü ile berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, faturayı oyuncularına çıkardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle konuştu: "Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum.Bazı bölgelerin değişmesinin ardından, bazı oyuncuların davranışları bizi üzdü. Beklenti içinde olduğumuz oyunculardı bunlar. Bu hataları düzeltip devam etmemiz gerekiyor, yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız.Oğuzhan'ı mecburen çıkardık ve yerine Mensah'ı aldık.Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz.'RAKİP İKİ KIRMIZI GÖRMELİYDİ'Hakemleri de eleştiren Sergen Yalçın, "Ankaragücü'nden iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kasımpaşa karşılaşmasında olduğu gibi hakem atmadığı için rakip takım, oyuncusunu oyundan aldı.yorumunu yaptı.MAÇIN 17. dakikasında sakatlanan Oğuzhan'ın yerine oyuna giren Mensah, son düdüğü göremeden kenara alındı. Sergen Yalçın'ın 84'te Dorukhan ile değiştirdiği Ganalı oyuncu, görev yaptığı 67 dakikada 0 isabetli şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 hava topu mücadelesi, 0 atak uzaklaştırma ve 0 top çalma ile oynayarak adeta sıfırı tüketti.BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, yarışa sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Oyunculara güvendiklerini belirten Kocadağ, "Rakiplerimiz de maçlar oynayacak, onların maçları da zor geçecek, kayıp yaşayacaklar. Biz önde götürüyoruz, lider götürüyoruz, kesinlikle moral bozmaya gerek yok" yorumunu yaptı.Lig'de bu sezon seyircisiz oynanan maçlarda dahi tribünlerde oluşan yoğun kalabalıklar birçok kez tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi'yle birlikte kulüplere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. TFF'den kulüplere gönderilen yazıda,ifadeleri yer aldı.