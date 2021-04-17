Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci! Antrenmana çıktı

Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Ankaragücü karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda dün oynanan karşılaşmada oynayan isimler rejenerasyon idmanı yaptı.