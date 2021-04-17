Fatih Terim'den flaş sözler! "Galatasaraylılar buna müsaade etmez"

Son dakika... Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Göztepe maçı öncesinde flaş açıklamalar yaptı. Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular için kulandığı, onur ve şeref sözlerine cevap verdi.



MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ!

GS Tv'de sert açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı oyuncuların sahada ruhlarını koymadıklarını ve şerefleri ve onurları için oynaması gerektiğini ifade etmişti. Cengiz, "Bizim önümüzde daha 7 maç var. 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İpler Galatasaray'ın elinde. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde sahanın altını üstünü getirmemiz gerekiyordu. G. Saray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden sonra gözler Fatih Terim'e çevrilmişti.

TERİM ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bu güzel stadı, kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Burada toprak sahada, ben antrenman yapmıştım. Gürsel abinin adını taşıyan bu stat Türk sporuna hayırlı olsun.



Göztepe son haftaların formda ismi. Milli Takım'da beraber çalıştığım çok değerli bir hocaları var. Biz, son maçları pek iyi geçmiyoruz. Ama Galatasaray, birçok başarılarına baktığımızda sahaya karakterini koyan ve vazgeçmeyen bir takım oldu. Öyle olmasını ümit ediyorum. Bugün böyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan.

"GALATASARAY ADININ ZEDELENMESİNE..."



Bazı konuları herkesin merak ettiğini biliyorum. Galatasaray şampiyonlukları kaybedebilir, kazanabilir. Bunlar hep olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesini kabul edemez. Kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılması durumuna düşmez.



Diyeceğim o ki; Galatasaray'a kimse kendi istediği gibi dokunamaz. Galatasaray kapısından girdiğin andan itibaren Galatasaray terbiyesine ve davranışlarına özen göstermişim. Az önce de söyledim. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da böyle görmediğini biliyorum.



7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Şu çok önemli, Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez."