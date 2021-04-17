Galatasaray bu sezon ilki başardı! Yenik duruma düşülen maçlarda ilk 3 puan...

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanıyor. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Göztepe deplasmanında şeytanın bacağını kırarak ligde 3 hafta sonra galibiyet almasını bildi. Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile giren Fatih Terim ve öğrencileri, maçın hemen başında Diabate'nin attığı nefis golle 1-0 geriye düştü.

Bu sezon geriye düşülen maçları çevirmekte bir hayli zorlanan Galatasaray, Göztepe deplasmanına kadar yenik duruma düştüğü hiçbir maçı çevirememişti. Geriye düşülen maçlarda yalnızca 2 puan almayı başaran sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında işleri tersine döndürmeyi başardı.

Göztepe'nin golünden hemen sonra tekrar oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 18'inci dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son anlarında bir kez daha Keremle gole ulaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarıya da iyi oyunla başlayan sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun kazandığı penaltıda Kerem Aktürkoğlu ile 3. gole ulaştı. Bu sonuçla Süper Lig'de bu sezon ilk kez yenik duruma düştüğü maçı çevirmesini başaran Galatasaray, puanını 65'e yükselterek lider Beşiktaşla olan puan farkını 6'ya indirdi.