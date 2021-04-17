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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Gözler Terim’de

MEHMET ÖZCAN
Gözler Terim’de

Cezası biten ve Göztepe maçıyla kameraların karşısına geçecek olan Fatih Terim’in, Başkan Cengiz’in takım ve kendisiyle ilgili sözlerine vereceği yanıt merak konusu

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan Galatasaray'da kazan kaynıyor. Ligde son 6 haftada 13 puan kaybeden ve bugün Göztepe karşısında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte gözler Fatih Terim'e çevrildi. 2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek. Takımı ve kendisini eleştiren Cengiz'e karşı hafta boyunca sessizliğini koruyan İmparator'un, bugün söyleyecekleri merak konusu.

OLASI BİR KAYIP DEPREM YARATIR
6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir. Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.

ESKİ DOSTA SON GÖREV
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, arkadaşı ve Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi için dün Adana'ydı. Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'ın da katıldığı cenaze töreniyle 81 yaşında hayata gözlerini yuman Demirdal'a son görevini yapan Terim, akşam ise İzmir'e uçarak takıma katıldı.

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