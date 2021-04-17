Gözler Terim’de

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan Galatasaray'da kazan kaynıyor.2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek.6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir. Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.Teknik Direktörü Fatih Terim, arkadaşı ve Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi için dün Adana'ydı. Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'ın da katıldığı cenaze töreniyle 81 yaşında hayata gözlerini yuman Demirdal'a son görevini yapan Terim, akşam ise İzmir'e uçarak takıma katıldı.