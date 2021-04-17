Gözler Terim’de

Cezası biten ve Göztepe maçıyla kameraların karşısına geçecek olan Fatih Terim’in, Başkan Cengiz’in takım ve kendisiyle ilgili sözlerine vereceği yanıt merak konusu
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan Galatasaray'da kazan kaynıyor. Ligde son 6 haftada 13 puankaybeden ve bugün Göztepe karşısında'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan bir maçaçıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte gözlerFatih Terim'e çevrildi. 2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek. Takımı ve kendisinieleştiren Cengiz'e karşı haftaboyunca sessizliğini koruyanİmparator'un, bugün söyleyeceklerimerak konusu.
OLASI BİR KAYIP DEPREM YARATIR
6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir. Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.
ESKİ DOSTA SON GÖREV GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, arkadaşı ve Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi için dün Adana'ydı. Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'ın da katıldığı cenaze töreniyle 81 yaşında hayata gözlerini yuman Demirdal'a son görevini yapan Terim, akşam ise İzmir'e uçarak takıma katıldı.