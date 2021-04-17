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Giriş Tarihi: 17.4.2021 14:45 Son Güncelleme: 17.4.2021 15:44

evinde 'u ağırlıyor (CANLI)

Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor CANLI

'in 35. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ligde son 3 mücadelesinden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor galibiyet arıyor, üst üste 2 maç kaybeden Hatayspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Maç öncesinde Trabzonspor 58 puanla 4, Hatayspor ise 49 puanla 8. sırada bulunuyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 35. haftası Trabzonspor - Hatayspor maçına sahne oluyor. Zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ligde son 3 maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor galibiyet arıyor, üst üste 2 maç kaybeden Hatayspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Maç öncesinde Trabzonspor 58 puanla 4, Hatayspor ise 49 puanla 8. sırada bulunuyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan... VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Direnç Tonusluoğlu bulunuyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny
Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Boupendza, Kamara, Traore, Diouf

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Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor (CANLI)
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