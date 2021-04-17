Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 35. haftası Trabzonspor - Hatayspor maçına sahne oluyor. Zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ligde son 3 maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor galibiyet arıyor, üst üste 2 maç kaybeden Hatayspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Maç öncesinde Trabzonspor 58 puanla 4, Hatayspor ise 49 puanla 8. sırada bulunuyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan... VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Direnç Tonusluoğlu bulunuyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Boupendza, Kamara, Traore, Diouf