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Giriş Tarihi: 18.4.2021

: Takdir haklarını rakipten yana kullandı

Abdullah Avcı: Takdir haklarını rakipten yana kullandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mağlubiyetten duyduğu üzüntüsünü ifade etti. Uğurcan'ın kurtarıp sonrasında hakemin tekrarlattığı penaltıyı değerlendiren Avcı, "Oyun dengeliydi. 96. dakikada bir penaltı var. Ben sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük. Takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Penaltı tartışılabilir, tekrar kararı doğrudur, olabilir. Ben hafta içinde teknik taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Lütfen, ben nasıl dersime çalışıyorsam onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar" dedi.

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Abdullah Avcı: Takdir haklarını rakipten yana kullandı
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