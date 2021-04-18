Aslan Kerem!

Zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Aslan, şampiyonluk yarışına da yeniden adını yazdırdıMustafa Cengiz'in açıklamalarıyla (!) motive ettiği sarı-kırmızılı futbolcular, haftalardır kendilerinden beklenen reaksiyonu dün gösterdi.Zayıf halka Şener'in kanadından ilk atağını gerçekleştiren İzmir ekibi, Diabate'nin uçan volesiyle öne geçti. Hak ettiği ilk 11'deki formayı eksikler sayesinde bulabilen Kerem Aktürkoğlu sol açıktan içeri devrildi ve savunma arkasına yaptığı doğru koşuları iki golle bitirdi. Saha içi lideri nihayet Feghouli olan Aslan tempolu oyunuyla ilk yarıda farkı açabilirdi ancak net fırsatlar harcandı.Hareketli oyun yapısıyla pozisyonlara giren Halil'in kazandırdığı penaltıda kaleciyi terse yatıran Kerem hat-trick yaptı. Kerem'in yerine giren Onyekuru 4'ü kaçırdı.G.Saray dün gece Göztepe deplasmanında şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelirken makus talihini de yendi. Ligde en son geriye düşüp çevirdiği maçta 23 Şubat 2020'de ezeli rakibi F.Bahçe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından ilk golü yedikleri 9 maçın 7'sini kaybederken, sadece 2 beraberlik alabilmişlerdi. Ve G.Saray tam 420 gün sonra 1-0 geriye düştüğü bir maçı çevirip, 3 puan almayı başardı.G.SARAY'IN ikinci yarıda kazandığı penaltıda mini bir kriz de çıktı. Penaltıyı yaptıran isim olan Halil Dervişoğlu atışı da kendisi kullanmak istedi. Ancak Feghouli buna izin vermedi ve topu Halil'in elinden alarak, hat-trick yapması için Kerem'e verdi. Bunun üzerine iki futbolcu arasında çıkan tartışma penaltı golü sonrası da devam etti.Ligin 27'nci haftasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu seride 5 puan toplayabilen Galatasaray dün gece Göztepe karşısında bu seriye de son verdi ve önemli eksiklerine rağmen kazanmayı başardı.