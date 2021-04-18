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Giriş Tarihi: 18.4.2021 13:06 Son Güncelleme: 18.4.2021 13:55

, Mourinho'yu geride bıraktı! Sumudica'nın sözleri olay olmuştu

Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı! Sumudica'nın sözleri olay olmuştu

’da görevinden istifa ettikten sonra "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından göreve başlayan , 6 haftada 11 puan topladı. ise ’de son 6 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlikle sadece 8 puan toplayabildi.

Çaykur Rizespor'da göreve geldikten sonra 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Marius Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" ifadesini kullanmıştı.

Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında İngiltere Premier ligi ekibi Tottenham'ın başında olan teknik direktör Jose Mourinho'yu da geride bırakmış oldu.

Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise Premier Lig'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.

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Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı! Sumudica'nın sözleri olay olmuştu
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