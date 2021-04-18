Denizlispor'a teknik adam dayanmıyor! Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı...

Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan Yukatel Denizlispor, 96 günün sonunda Hırvat teknik adamla yollarını ayırmıştı. Prosinecki'den sonra Yalçın Koşukavak göreve getirildi. 41 günün ardından da Hakan Kutlu göreve getirilmişti. Hakan Kutlu da görevde 79 gün kaldı. beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre Denizlispor ile Hakan Kutlu'nun yolları ayrıldı.
79 GÜN GÖREVDE KALDI!
Ankaragücü camiasının yetiştirdiği önemli teknik adamlar arasında yer alan Hakan Kutlu, 79 gün görevde kaldı. Denizlispor bu sezon topladığı 26 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Denizlispor son olarak dün kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor'a 3-2 mağlup olmuştu.
Rodallega'nın yaklaşık 30 metreden attığı gol de mağlubiyet engel olamadı.