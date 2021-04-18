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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Erzurum Denizli’de galibiyeti hatırladı

Erzurum Denizli’de galibiyeti hatırladı

ile maça golle başlayan Dadaş, Rodallega’nın biri 37 metreden iki golüyle şok yaşadı. Rashani’nin dublesi, Erzurum’a 9 karşılaşma sonra 3 puanı getirdi

Süper Lig'de son iki sıranın mücadelesi nefes kesti... 5 maçtır kazanamayan (3M/2B) son sıradaki Yukatel Denizlispor ile 9 karşılaşmada (6M/3B) galibiyete hasret bir basamak üstündeki BB Erzurumspor arasındaki kapışma golle başladı. Konuk ekip, dün 29. doğum günü olan Emrah'ın 2. dakikadaki golüyle perdeyi açtı: 0-1. Bu kez ev sahibi ikinci yarıya golle başladı. Rodallega 46 ve 63 iki şık golle skoru 2-1 yaptı. 79 ve 86'da sahne alan Rashani, Erzurum'u kâbustan kurtardı: 2-3. Rashani bu sezon ilk gollerini attı.

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Erzurum Denizli’de galibiyeti hatırladı
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