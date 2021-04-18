Erzurum Denizli’de galibiyeti hatırladı

Emrah ile maça golle başlayan Dadaş, Rodallega’nın biri 37 metreden iki golüyle şok yaşadı. Rashani’nin dublesi, Erzurum’a 9 karşılaşma sonra 3 puanı getirdi
Süper Lig'de son iki sıranın mücadelesi nefes kesti... 5 maçtır kazanamayan(3M/2B) son sıradaki YukatelDenizlispor ile 9 karşılaşmada(6M/3B) galibiyetehasret bir basamaküstündeki BBErzurumspor arasındaki kapışma golle başladı. Konuk ekip, dün 29. doğum günüolan Emrah'ın 2.dakikadaki golüyleperdeyi açtı: 0-1. Bu kez ev sahibi ikinci yarıya golle başladı. Rodallega46 ve 63 iki şık golle skoru 2-1yaptı. 79 ve 86'da sahne alan Rashani, Erzurum'u kâbustan kurtardı: 2-3. Rashani bu sezonilk gollerini attı.