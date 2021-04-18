Film gibi maçta PSG'yi Mbappe kurtardı! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı son anda yıkıldı...

Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe, yine sahnaye çıktı! Mbappe, iki gol atarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Paris Saint Germain, aldığı bu üç puanla lider Lille ile puan farkını bire indirdi. PSG'ye galibiyeti getiren goller Mbappe ve Icardi'den geldi. 90+2. dakikada Hamouma'nın golüyle beraberliği bulan St. Ettiene, Icardi'nin 90+5'teki golüyle yıkıldı.