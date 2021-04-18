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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:17 Son Güncelleme: 18.4.2021 16:27

Film gibi maçta PSG'yi Mbappe kurtardı! ve son anda yıkıldı...

Film gibi maçta PSG'yi Mbappe kurtardı! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı son anda yıkıldı...

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren PSG, film gibi maçta Saint-Etienne'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Oldukça ilginç gelişen maçta 77. dakikaya kadar gol olmadı. Bouanga'nın golüyle hareketlenen maça Mbappe damga vurdu. forması giyen ve bu sonuca üzüldü.

Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe, yine sahnaye çıktı! Mbappe, iki gol atarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Paris Saint Germain, aldığı bu üç puanla lider Lille ile puan farkını bire indirdi. PSG'ye galibiyeti getiren goller Mbappe ve Icardi'den geldi. 90+2. dakikada Hamouma'nın golüyle beraberliği bulan St. Ettiene, Icardi'nin 90+5'teki golüyle yıkıldı.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI YUSUF YAZICI VE BURAK YILMAZ ÜZÜLDÜ!

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupayı sallayan Kylian Mbappe yine sahneye çıktı. PSG'nin St. Etienne ekibini ağırladı. Muhteşem bir gol düellosuna sahne olan maçı PSG 3-2 kazandı.

Maçta bir kez geriye düşen, 90+2. dakikada beraberlik golünü yiyen PSG pes etmedi ve artık son anlarda Icardi ile galibiyet golünü buldu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncuların formasını giydiği Lille, bu sonuca oldukça üzüldü.

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Film gibi maçta PSG'yi Mbappe kurtardı! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı son anda yıkıldı...
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