Film gibi maçta PSG'yi Mbappe kurtardı! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı son anda yıkıldı...

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI YUSUF YAZICI VE BURAK YILMAZ ÜZÜLDÜ!
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupayı sallayan Kylian Mbappe yine sahneye çıktı. PSG'nin St. Etienne ekibini ağırladı. Muhteşem bir gol düellosuna sahne olan maçı PSG 3-2 kazandı.
Maçta bir kez geriye düşen, 90+2. dakikada beraberlik golünü yiyen PSG pes etmedi ve artık son anlarda Icardi ile galibiyet golünü buldu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncuların formasını giydiği Lille, bu sonuca oldukça üzüldü.