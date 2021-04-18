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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Gençlerle daha uyumluyuz

Gençlerle daha uyumluyuz
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı istekli futbollarının karşılığını 3 puanla aldıklarını söyledi. 3 maç sonra 11'e giren ve Kerem'in ikinci golüne asist yapan Taylan, "Takımda ekstra istek vardı. Golü yedik ama takılmadık. Kalan maçları kazanınca ne olacağını göreceğiz. Galatasaray bunu daha önce başardı. Yine başarabilir. Halil, ilk kez 11'de oynadı ve iyi iş çıkardı. Nasıl onları pozisyona sokabilirim diye konuştuk. Hem Kerem hem Halil iyi performans gösterdi. Gençlerle daha iyi bir uyum gösterdik" dedi.

KIRMIZI VAR'LA İPTAL!
Karşılaşmanın 44. dakikasında gelişen hızlı Galatasaray atağında Halil Dervişoğlu, kaleye yöneldi. Ancak ceza sahasında Göztepeli Berkan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Fırat Aydınus, direkt kırmızı kart gösterdi. Göztepeli futbolcular, karara itiraz ederken VAR devreye girdi. Yapılan inceleme sonrası Halil'in topla buluştuğu esnada ofsaytta olduğu tespit edildi. Hakem Aydınus, kararını geri alarak kırmızı kartını iptal etti ve Berkan oyuna devam etti.

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Gençlerle daha uyumluyuz
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