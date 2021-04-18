Gençlerle daha uyumluyuz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı istekli futbollarının karşılığını 3 puanla aldıklarını söyledi. 3 maç sonra 11'e giren ve Kerem'in ikinci golüne asist yapan Taylan, "Takımda ekstra istek vardı. Golü yedik ama takılmadık. Kalan maçları kazanınca ne olacağını göreceğiz. Galatasaray bunu daha önce başardı. Yine başarabilir.dedi.44. dakikasında gelişen hızlı Galatasaray atağında Halil Dervişoğlu, kaleye yöneldi. Ancak ceza sahasında Göztepeli Berkan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakemGöztepeli futbolcular, karara itiraz ederken VAR devreye girdi. Yapılan inceleme sonrası Halil'in topla buluştuğu esnada ofsaytta olduğu tespit edildi.