Harun Tekin maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la puan farkını ikiye indirdi. Sarı-laciverli ekibe 3 puanı getiren golleri 40'ta Attila Szalai ve 57'de Dimitris Pelkas kaydetti. Maçın en kritik anlarından biri olan 87'de Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Visca'nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.