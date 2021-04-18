Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Harun Tekin maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 22:04 Son Güncelleme: 18.4.2021 22:12

maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı

İHA
Harun Tekin maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı

Spor Toto 'in 35. haftasında , deplasmanda 'i 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puan farkını ikiye indirdi. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası ligde ilk kez bir maça 11'de çıkan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi , 87'de Visca’nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la puan farkını ikiye indirdi. Sarı-laciverli ekibe 3 puanı getiren golleri 40'ta Attila Szalai ve 57'de Dimitris Pelkas kaydetti. Maçın en kritik anlarından biri olan 87'de Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Visca'nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Harun Tekin, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve kurtardığı penaltıyla da alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde 87. dakikada ceza sahası içine giren Guldbrandsen, kaleci Harun Tekin'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Visca'nın şutunu kurtaran Harun Tekin'i takım arkadaşları tebrik ederken, Tekin gözyaşlarına hakim olamadı.
Harun Tekin, bu maçla birlikte kalesinde yaşadığı 20 penaltı vuruşunun 10'unu kurtardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."
Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Harun Tekin maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA