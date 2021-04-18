Harun Tekin maça damga vurdu! Penaltıyı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la puan farkını ikiye indirdi. Sarı-laciverli ekibe 3 puanı getiren golleri 40'ta Attila Szalai ve 57'de Dimitris Pelkas kaydetti. Maçın en kritik anlarından biri olan 87'de Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Visca'nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Harun Tekin, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve kurtardığı penaltıyla da alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde 87. dakikada ceza sahası içine giren Guldbrandsen, kaleci Harun Tekin'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşu için topun başına geçen Visca'nın şutunu kurtaran Harun Tekin'i takım arkadaşları tebrik ederken, Tekin gözyaşlarına hakim olamadı.
Harun Tekin, bu maçla birlikte kalesinde yaşadığı 20 penaltı vuruşunun 10'unu kurtardı.