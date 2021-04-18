Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:37 Son Güncelleme: 18.4.2021 14:48

: kararını verdi yine yedek! 'de sürpriz kadro

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

şampiyonluk yolunda keskin bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor. Sarı lacivertliler bu akşam 19:00'da Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın VAR hakemi de Ümit Öztürk oldu. Az önce gelen bilgisine göre Fenerbahçe kadrosunda yine sürprizler olacak gibi gözüküyor. , tıpkı Gaziantep FK maçında olduğu gibi 'ya yine ilk 11'de forma şansı vermeyecek. İşte ...

Cuma akşamı Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında yediği golüyle birlikte için Medipol Başakşehir karşılaşması daha başka bir hale geldi. Bu karşılaşmayı kazanmak isteyen Fenerbahçe, puanını 69 yaparak lider Beşiktaş ile farkı kapatmayı hedefliyor. Fenerbahçe teknik sorumlusu , bu maçta da yine Mert Hakan'a forma şansı verecek. Son dakika ...

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

Erol Bulut'un görevden alınmasıyla birlikte takımın başına getirilen , üç karşılaşmada olumlu sonuçlar aldı. Denizlispor karşılaşmasını kazanan , Malatya'dan 1-1 beraberlikle döndü. Sarı lacivertliler son olarak Mert Hakan, Valencia ve Sinan'ın golleriyle Gaziantep'i 3-1 mağlup etti.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

SON DAKİKA: MERT HAKAN VE İRFAN CAN 11'DE! LUİZ GUSTAVO YEDEK...

'nin Başakşehir karşısındaki ilk 11'i maça saatler kala yavaş yavaş netleşiyor. Sarı lacivertlerde 'nun geçen haftanın yıldızı Mert Hakan'a forma vermesi bekleniyor. Orta saha kurgusunda yedek kalacak.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

'nin Brezilyalı yıldızı , geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yedek kulübesinde olacak. Sarı lacivertlilerde , bu hafta da Sosa'yı orta sahada oynatacak.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

SOSA - OZAN - MERT HAKAN!

, Başakşehir karşısında orta saha kurgusunda Jose Sosa, Ozan Tufan ve 'ı tercih edecek. , Samatta yine yedek bekleyecek.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

Erol Bulut'un sık forma şansı verdiği Osayi Samuel de yerini kaybetti. İrfan Can Kahveci'nin sağ iç pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

'de geçen hafta Gaziantep FK karşısında ileri uçta forma giyen ve iyi oyununu bir golle süsleyen Enner Valencia, Başakşehir maçında da tek forvet oynayacak. Samatta ve Cisse oyunun durumuna göre sonraki dakikalarda maça dahil olabilir.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

KALEDE VE SAĞ BEKTE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!

Talihsiz sakatlık sonrasında sezonu kapatan Altay Bayındır'ın yerine tecrübeli kaleci Harun Tekin forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine de sağ bekte Nazım Sangare oynayacak. Nazım Sangare, ilk yarıdaki Başakşehir karşısında gol atmayı başarmıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Harun, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Enner Valencia

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

adına sezonun en başarılı ismi olarak dikkat çeken Altay Bayındır, geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Başarılı eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı...

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

'Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.'

Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Ndayıshımıye, Cemali, Mahmut, Tolga, Vısca, Aleksıc, Giuliano, Crıvelli

Başakşehir'de Youssouf Ndayıshımıye'nin bu akşam stoper olarak forma giymesi bekleniyor.

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Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
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