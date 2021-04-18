Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

Cuma akşamı Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında yediği son dakika golüyle birlikte Fenerbahçe için Medipol Başakşehir karşılaşması daha başka bir hale geldi. Bu karşılaşmayı kazanmak isteyen Fenerbahçe, puanını 69 yaparak lider Beşiktaş ile farkı kapatmayı hedefliyor. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, bu maçta da yine Mert Hakan'a forma şansı verecek. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Erol Bulut'un görevden alınmasıyla birlikte takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, üç karşılaşmada olumlu sonuçlar aldı. Denizlispor karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, Malatya'dan 1-1 beraberlikle döndü. Sarı lacivertliler son olarak Mert Hakan, Valencia ve Sinan'ın golleriyle Gaziantep'i 3-1 mağlup etti.
SON DAKİKA: MERT HAKAN VE İRFAN CAN 11'DE! LUİZ GUSTAVO YEDEK...
Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki ilk 11'i maça saatler kala yavaş yavaş netleşiyor. Sarı lacivertlerde Emre Belözoğlu'nun geçen haftanın yıldızı Mert Hakan'a forma vermesi bekleniyor. Orta saha kurgusunda Luiz Gustavo yedek kalacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yedek kulübesinde olacak. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, bu hafta da Sosa'yı orta sahada oynatacak.
SOSA - OZAN - MERT HAKAN!
Emre Belözoğlu, Başakşehir karşısında orta saha kurgusunda Jose Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih edecek. Luiz Gustavo, Samatta yine yedek bekleyecek.
Erol Bulut'un sık forma şansı verdiği Osayi Samuel de yerini kaybetti. İrfan Can Kahveci'nin sağ iç pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geçen hafta Gaziantep FK karşısında ileri uçta forma giyen ve iyi oyununu bir golle süsleyen Enner Valencia, Başakşehir maçında da tek forvet oynayacak. Samatta ve Cisse oyunun durumuna göre sonraki dakikalarda maça dahil olabilir.
KALEDE VE SAĞ BEKTE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!
Talihsiz sakatlık sonrasında sezonu kapatan Altay Bayındır'ın yerine tecrübeli kaleci Harun Tekin forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine de sağ bekte Nazım Sangare oynayacak. Nazım Sangare, ilk yarıdaki Başakşehir karşısında gol atmayı başarmıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Harun, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Enner Valencia
Fenerbahçe adına sezonun en başarılı ismi olarak dikkat çeken Altay Bayındır, geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Başarılı eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı...
'Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.'
Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Ndayıshımıye, Cemali, Mahmut, Tolga, Vısca, Aleksıc, Giuliano, Crıvelli
Başakşehir'de Youssouf Ndayıshımıye'nin bu akşam stoper olarak forma giymesi bekleniyor.