Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda keskin bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor. Sarı lacivertliler bu akşam 19:00'da Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın VAR hakemi de Ümit Öztürk oldu. Az önce gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe kadrosunda yine sürprizler olacak gibi gözüküyor. Emre Belözoğlu, tıpkı Gaziantep FK maçında olduğu gibi Luiz Gustavo'ya yine ilk 11'de forma şansı vermeyecek. İşte Fenerbahçe haberleri...

Cuma akşamı Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında yediği son dakika golüyle birlikte Fenerbahçe için Medipol Başakşehir karşılaşması daha başka bir hale geldi. Bu karşılaşmayı kazanmak isteyen Fenerbahçe, puanını 69 yaparak lider Beşiktaş ile farkı kapatmayı hedefliyor. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, bu maçta da yine Mert Hakan'a forma şansı verecek. Son dakika Fenerbahçe haberleri...