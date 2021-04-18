Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:41 Son Güncelleme: 18.4.2021 16:42

: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan ...

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Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu başlıyor! haberine göre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız forvet için İtalyan devleri Milan ve Roma da devreye girdi. yönetiminde üç maçta yedi puan toplayan Fenerbahçe'de sezon sonu kesinlikle forvet transferi yapılacak. Cisse ve Samatta ile yolların ayrılması bekleniyor. Kariyerinde Dünya Kupası bulunan yıldız golcü için şartlar zorlanacak. İşte son dakika ...

Sezon başında Samatta, Thiam, Kemal Ademi ve Cisse gibi golcüleri transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan beklediği verimi bir türlü alamadı. Takımın gol yükünü taşıyacak bir golcü için şimdiden girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, bir dönem ile çok iyi anlaşan omzunda dünya şampiyonu apoleti olan golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacak! Fenerbahçe'den haberleri peş peşe geliyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE BEDAVA DÜNYA ŞAMPİYONU GOLCÜ!

Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer planları şimdiden başladı. Sağ bek için alternatif arayan Fenerbahçe'de asıl hedef ise golcü transferi. Chelsea forması giyen , Fenerbahçe'nin radarına girdi. Üstelik Fenerbahçe bu transfer için bonservis ödemeyecek. , bu sezon Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR! RONALDO VE MESSİ'Yİ SOLLADI

Chelsea ile sözleşme uzatmayacak 'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor! 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. , Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

İTALYAN DEVLERİ DE İSTİYOR! ROMA, MİLAN, JUVENTUS...

İtalyan gazeteci Nico Schira, için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre 'un menajeri geçen hafta Roma cephesi ile görüştü. Ayrıca yeni sezonda Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da oyuncuyla ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

Roma ve Milan'ın yanı sıra bu sezon İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter ile yarıştan kopan Juventus da için girişimde bulunacak. Fransız golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

SON DAKİKA: TRANSFERDE MESUT ÖZİL ARACI OLACAK!

İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin operasyonuna de yardım edecek. Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı . Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

ile Oliver Arsenal'de uzun süre birlikte oynadılar. İki oyuncunun yakın olduğu ve ara ara görüştüğü de haberde yer alan detaylar arasında yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

MESUT ÖZİL İÇİN BU YORUMU YAPMIŞTI...

Fransız milli takımının da önemli yıldızları arasında yer alan , için olumlu yorumlarda bulunmuştu.

'Mesut Özil'in oyun görüşü kusursuz. Çok basit oynuyor, zor olan şeyleri basit hale getiriyor. Onunla sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok nitelikli bir oyuncu.'

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu. Takımı Chelsea ile yarı finale yükselen , Norveçli Haaland ve milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe'den sonra en çok gol atan üçüncü futbolcu oldu.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

Şampiyonlar Ligin'de bu sezon Erling Haaland attığı 10 golle zirvede yer alıyor. Haaland'ı Kylian Mbappe 8 golle takip ediyor. Fenerbahçe ile adı anılan 'un ise gol sayısı 6!

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

MUCİZE ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ! BELHANDA DETAYI...

, kariyerine Grenoble takımında başladı. Fransa'da Istres, Eyclub, Tours takımlarında forma giyen golcü oyuncu patlamayı Montpellier ile yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

Eski Galatasaraylı Younes Belhanda ile harika bir uyum yakalayan , Montpellier'in mucize şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

, 2012 sensinde 12 milyon € bonservis bedeliyle Arsenal'a imza attı. Burada 6 sezon top koşturan Fransız golcü 2018 devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.

Son dakika: Fenerbahçe forvet sorununu çözüyor! Ronaldo ve Messi'yi geride bırakan şampiyon golcü...

, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa'nın şampiyon kadrosunda yer aldı.

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Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
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