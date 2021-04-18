Trabzonspor Hatayspor maçı için flaş yorum! 'Hakem sonuca tesir etti'

Hatayspor karşısında ilk 15 dakika oyun kurmakta zorlanan Fırtına, 22'de Djaniny'nin şık golüyle kilidi açtı. 90+3'te konuk ekibin Diouf ile kullandığı penaltıyı Uğurcan çıkardı ancak hakem atışı tekrarlatınca bu kez beyaz noktaya gelen Boupendza skoru eşitledi. Son 4 maçında da berabere kalan bordo-mavililer, zirvenin 12 puan gerisine düştü.
Trabzonspor 1-0 öndeyken maçın son dakikalarında Flavio'nun hamlesiyle Boupendza yerde kalınca, Hatayspor penaltı kazandı. 90+3'te Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin atış kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6'da Boupendza topun başına gelip golü attı.
Sabah Gazetesi yazarı İskender Günen, hakemin maç sonucuna tesir ettiğini söyleyerek, bu durumlar yalnızca Trabzonspor'un başına geliyor dedi.
İskender Günen'in yazısı şöyle:
Ligimizde nedense oyuncuların büyük bölümü futbol oynamak yerine anlamsız faullere başvurmakta. Böyle bir ortamda futbol kalitesini nasıl daha yukarı yükseltebiliriz, bu da ayrı bir konu. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un kazandığı penaltının ardından Uğurcan'ın kurtarması ve sonra tekrar edilmesini anlamak gerçekten çok zor. Çünkü her maçta penaltılarda ceza sahasının içine giren ya da çizginin üstünde olan çok sayıda oyuncu oluyor. Bugüne kadar bir kez bile penaltı nedense tekrarlanmadı.
"NEDENSE SÜREKLİ TRABZONSPOR'UN BAŞINA GELİYOR"
Ama böylesi kritik kararlar nedense sürekli Trabzonspor'un başına geliyor. Hatayspor özellikle ofansif anlamda yetenekli oyunculara sahip. Bu maçta da topa daha fazla sahip oldukları süreler Trabzonspor'a göre daha fazla. İlk yarıda Trabzonspor adına en olumlu olay Djaniny'nin attığı gol. Gerçekten hücumda hiçbir üretkenliğin olmadığı Trabzonspor'da Djaniny, orta alandan aldığı topla tek kişilik bir şov sergiledi.
Görünen o ki Trabzonspor, oyuncu eksiklikleri olduğunda bir türlü ritmini bulamıyor. Berat bu takım için orta alanda çok önemli bir isim. Orta alanda Baker, kritik müdahaleleri ile öne çıktı. Abdulkadir Parmak ise gerekli yeterlilikte değildi. Ekuban bazı maçlarda istenilen düzeyde olmasa da yokluğundaki oynayan Yusuf, çabuk bir oyuncu. Takımı karşı kaleye taşıma yeterliliği var.
Ancak Ekuban gibi sonucu değiştirme konusunda eksik. Her ne kadar oynanan oyun istenilen düzeyde olmasa da bu maçta kaybedilen 2 puanın hakemin yanlış kararı sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum.
"ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR"
Penaltının tekrar edilmesine tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu'na sert mesajlar gönderdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından sert konuştu:
"Kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, kimseden iyi yönetim beklemeyin. Bunlar futbolumuzun gerçekleri. MHK Başkanı ile konuştum ama anlattıklarından beyniniz o kadar karışıyor ki, işin içinden çıkamazsınız. Penaltıyı tekrarlatıyorsun. İki takımdan da oyuncu sahaya girdi. Kamil erken girdi diye tekrarlanıyorsa, tekrarlanan tek penaltı bu mu?
Levent Tüzemen'in '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı ses çıkacak mı? Herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, kendilerinden bazı raporlar aldık. Bunların ışığında çok enteresan sonuçlar çıkacak."