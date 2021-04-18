Trabzonspor Hatayspor maçı için flaş yorum! 'Hakem sonuca tesir etti'

Sabah Gazetesi yazarı İskender Günen, hakemin maç sonucuna tesir ettiğini söyleyerek, bu durumlar yalnızca Trabzonspor'un başına geliyor dedi.

İskender Günen'in yazısı şöyle:

Ligimizde nedense oyuncuların büyük bölümü futbol oynamak yerine anlamsız faullere başvurmakta. Böyle bir ortamda futbol kalitesini nasıl daha yukarı yükseltebiliriz, bu da ayrı bir konu. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un kazandığı penaltının ardından Uğurcan'ın kurtarması ve sonra tekrar edilmesini anlamak gerçekten çok zor. Çünkü her maçta penaltılarda ceza sahasının içine giren ya da çizginin üstünde olan çok sayıda oyuncu oluyor. Bugüne kadar bir kez bile penaltı nedense tekrarlanmadı.